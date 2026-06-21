Alla vigilia dello slam inglese tutte le attenzioni sembrano andare, almeno in campo femminile, sulla presenza di Serena Williams nel tabellone principale. Intanto la statunitense vive una disavventura a Wimbledon

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ed Elena Rybakina finiscono tutte in secondo piano. A Wimbledon tutte le attenzioni, in campo femminile, sembrano spostarsi su Serena Williams. Il ritorno della regina del tennis, avvenuto in doppio al Queen’s, ha scatenato una vera e propria frenesia in vista dello slam sull’erba inglese. E ora arriva anche l’ufficialità del ritorno. Ma se Serena torna, c’è chi come Toni Nadal sempre pronto a mandare in pensione Novak Djokovic.

L’annuncio di Rick Macci

Il tennis femminile negli ultimi anni ha perso qualche punto di gradimento soprattutto sotto l’aspetto degli ascolti televisivi. Una tendenza che però potrebbe essere completamente ribaltata a Wimbledon soprattutto dopo l’annuncio di Rick Macci. Il suo annuncio su Serena Williams ha già alzato il livello dell’attenzione alla vigilia dello slam sull’erba inglese. L’ex tecnico sembra sicuro: “Serena giocherà nel tabellone di singolare a Wimbledon. “The Compton Comet” non ha accettato l’ultima wild card ma al 99,999% ho la sensazione che la regina dell’erba sarà protagonista sul Centrale e che riuscirà a rompere tutti i record in termini di ascolti televisivi”.

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Dopo le parole di Macci, a distanza di pochissimo tempo arriva anche l’annuncio ufficiale di Wimbledon con un post sulla pagina ufficiale del torneo: “Serena returns”, che rivela il ritorno dell’ex campionessa anche nel torneo femminile con la decisione di aver accettato una wild card messa a disposizione dal torneo. Una notizia che ha scatenato immediatamente l’entusiasmo dei tifosi con il post del torneo che è stato letteralmente preso d’assalto ricevendo migliaia di interazioni nel giro di pochissimi minuti.

La disavventura a Berlino

Serena Williams ha fatto il suo ritorno ufficiale in campo al Queen’s dove ha giocato in doppio con la giovane canadese Mboko. Un ritorno “breve” visto che la sua compagna di doppio ha subito un infortunio nel corso di un match in singolare che l’ha costretta a ritirarsi dal torneo. Ora è attesissimo il suo debutto a Wimbledon dove giocherà in doppio con la sorella Venus. Intanto a Berlino dove stava disputando un torneo (sempre in doppio), la leggendaria tennista statunitense ha vissuto una brutta disavventura quando è stata costretta a evacuare l’albergo di cui era ospite per un allarme che è scattato intorno alle 3 di notte. La tennista americana era accompagnata dalle figlie Alexis Olympia e Adira River entrambe molto piccole e a fare le spese di questa situazione c’è stata anche Coco Gauff.

Toni Nadal ritira Djokovic

Se il mondo del tennis femminile esulta per il ritorno (sicuramente in doppio) di Serena Williams, quello maschile si preoccupa del possibile addio di Novak Djokovic. Alla vigilia di Wimbledon arriva la previsione di Toni Nadal, il leggendario zio di Rafa, che sembra sicuro del futuro del serbo: “Sta cercando di vincere un altro slam, altrimenti che interessi avrebbe un giocatore che già ha vinto tutto. Per questo motivo credo che stiamo vedendo l’ultima stagione di Nole. Prima del Roland Garros mi hanno chiesto se avrebbe potuto vincere a Parigi, ho risposto di no. E non perché non lo consideri abbastanza bravo per riuscirci ma perché credo che gli anni passano per tutti. Quando devi giocare ogni due giorni una partita su 5 set, i tempi di recupero non è lo stesso. Il movimento in campo non è lo stesso, arrivi un po’ in ritardo e tutto questo si riflette nel tuo gioco”.