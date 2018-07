Sergio Marchionne è morto. Il manager si è spento a Zurigo, dove era ricoverato da un mese.

Da Chieti, dove era nato il 17 giugno del 1952, era emigrato assieme ai genitori in Canada dove viveva una sorella della madre.

Oltre Oceano ha svolto una brillante carriera di studi conseguendo due lauree (Filosofia alla Università di Toronto e Legge alla Osgoode Hall Law School of York University) oltre a conseguire poi un master in Business Administration presso la University of Windsor.

Umberto Agnelli nel 2003 lo volle nel Consiglio d’Amministrazione della Fiat. Il grande cambio di passo per l’intera galassia fu nel 2009, quando, nel pieno della crisi economica mondiale, Marchionne riuscì a mettere le mani su Chrysler, terza casa automobilistica americana per importanza.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 11:40