Sergio Parisse in lizza per un super-premio

Sono stati ufficializzati i nomi per l’”International Rugby Player Try of the Year 2019” il cui vincitore sarà annunciato ai World Rugby Awards di Tokyo il prossimo 3 novembre. A concorrere per il premio della Meta dell’Anno c’è anche il capitano Azzurro, Sergio Parisse, con la meta realizzata contro la Russia nel Cattolica Test Match di San Benedetto del Tronto nell’agosto scorso, mentre le altre mete sono state segnate tutte all’interno della Rugby World Cup.

Le quattro realizzazioni sono state selezionate dal panel “IRP Try of the Year” formato da ex giocatori quali Fiao’o Faamausili, Bryan Habana, Jamie Heaslip e Thierry Dusatoir che selezioneranno anche il vincitore del premio 2019.

Queste le quattro mete candidate:

Sergio Parisse in Italia v Russia, 18 agosto 2019

TJ Perenara in All Blacks v Namibia, 6 ottobre 2019

Cobus Reinach in Sudafrica v Canada, 8 ottobre 2019

Charles Ollivon in Galles v Francia, 20 ottobre 2019

