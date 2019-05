Sergio Pellissier conferma l'addio al calcio

Sergio Pellissier ha confermato l’addio al calcio. "Non ho preso la decisione di ritirarmi in un giorno: ci ho pensato tutto l'anno – ha sottolineato – . Il presidente lo sapeva da tre o quattro mesi, ha provato a convincermi a ripensarci ma era giusto così. Ora è venuto il momento di lasciare spazio agli altri, non è facile ma quando si vuole giocare a tutti i costi: anche a 40 anni si rischia di dare fastidio e di essere negativi".

"La 31 è la sua maglia e lo sarà per sempre. Sarebbe poi una responsabilità troppo grande per gli altri. L'unico che potrà indossarla di nuovo potrebbe essere suo figlio" ha aggiunto Campedelli.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 15:35