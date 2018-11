Sergio Ramos ancora nella bufera

Sergio Ramos dal ritiro della Spagna ha risposto in malo modo a Dejan Lovren, difensore del Liverpool e della Nazionale croata che lo aveva duramente attaccato, etichettandolo come calciatore "fortunato".

"Esiste tanta gente che per frustrazione ti contesta, ma non è un comportamento che mi compete. Il tempo alla fine mette tutti d’accordo. L’unica cosa che mi viene da dire è che sarebbe opportuno che si costruissero una loro reputazione e un loro nome senza dover parlare di me, ma noto come non ci riescono. Ognuno ha la sua opinione ma tutti gli allenatori che ho avuto hanno sempre speso buone parole per me e mi fa piacere, sono sempre quello che si sporca nel fango per primo e che dà tutto, gli altri poi possono dire quello che vogliono".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 23:15