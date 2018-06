Sergio Ramos attacca e schernisce Maradona

Scontro aperto tra il difensore della Spagna e del Real Madrid Sergio Ramos e la leggenda dell'Argentina e del Napoli Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de oro alcuni giorni fa in un'intervista si era espresso così nei confronti del centrale dei blancos, impegnato con le Furie Rosse al Mondiale di Russia: "Parliamo di grandi giocatori. L’altro giorno hanno detto che Sergio Ramos è un crack. Non voglio entrare in polemica, ma devo dire quello che penso. Non lo è per me, lo è un giocatore come Godín".

La replica di Ramos è arrivata dopo la partita vinta dalla Spagna mercoledì sera contro l'Iran. "In Argentina sanno benissimo che Maradona è distante anni luce dal calciatore più forte della storia dell'Argentina, ovvero Leo Messi", è la pungente frase dello spagnolo che ha scatenato e creato dibattito sui social.

Ramos ha poi commentato così la vittoria contro l'Iran: "Siamo felici. Abbiamo fatto un altro passo in avanti, ora dobbiamo cercare di essere un gruppo. L'Iran ha giocato perdendo tempo tutta la partita, ci piace vincere in modo diverso. Il VAR? Ti fischiano tutto, bisogna mantenere la calma perchè qui c'è questo strumento che determina mosse e azioni".

Maradona alcuni giorni fa aveva polemizzato anche con Sampaoli, reo di far giocare male l'Argentina: "Stiamo rischiando e non poco, ma continuiamo a credere in Dio, perché ci sono margini di miglioramento. Se l'Argentina continua ad esprimere questo tipo di gioco, Sampaoli avrà problemi a tornare nel paese: è vergognoso non avere una giocata preparata. Sapevamo benissimo della fisicità dell'Islanda ma abbiamo battuto tutti i calci d'angolo in modo da farglieli respingere di testa, senza mai giocare corto. È vero che il risultato è sempre una questione di squadra, ma bisogna sempre analizzare come arriva. Così facendo rischiamo di perdere le sfide con Croazia e Nigeria, siamo in guai piuttosto seri".

