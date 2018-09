Sergio Ramos, bordata a Griezmann: "E' un ignorante"

Nonostante abbia vinto l’Europa League, il Mondiale e la Supercoppa Europea, Antoine Griezmann non è stato nemmeno inserito tra i finalisti del ‘Fifa The Best’.

L’attaccante francese aveva criticato la scelta, dichiarando inoltre di meritare il Pallone d’Oro ma Sergio Ramos non la pensa alla stessa maniera: “L’ignoranza è una cosa molto insolente. Quando sento parlare questo ragazzo mi ricordo di Totti, Buffon, Raul, Casillas e Iniesta. Loro hanno vinto tutto e non hanno avuto il Pallone d’Oro”.

In conclusione, lo spagnolo ha anche parlato dell’esordio in Champions senza Cristiano Ronaldo: “Ha segnato un’epoca, ha superato tutte le sfide ma non possiamo più vivere di quello che ha fatto lui. Continueremo a competere agli stessi livelli, la vita continua”.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 15:20