Sergio Ramos fuori un mese e mezzo

Sergio Ramos dovrà essere operato al ginocchio dopo l’infortunio occorso contro l’Huesca in campionato. Secondo Cadena Cope il difensore del Real Madrid verrà sottoposto ad un’operazione in artroscopia per risolvere alcuni problemi al menisco che si trascinano dalla prima parte di stagione.

Il giocatore dovrà fermarsi almeno per un mese e mezzo, e salterà la sfida di Champions League contro l’Atalanta. A fine stagione Ramos potrebbe salutare la casa blanca: il contratto in scadenza non è stato ancora rinnovato.

OMNISPORT | 06-02-2021 12:22