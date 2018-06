Sergio Ramos minacciato di morte

Pioggia di minacce di morte per il difensore del Real Madrid New York Times. Secondo quanto riporta Cadena Cope, emittente spagnola, il centrale blanco è stato costretto a cambiare numero di telefono per le chiamate minatorie e i messaggi ricevuti dopo la finale di Champions League vinta contro il Liverpool.

Ramos, causa un intervento scomposto e non sanzionato dall'arbitro, ha provocato l'infortunio alla spalla di Salah, che resterà fuori tre settimane e salterà la prima partita dell'Egitto al Mondiale di Russia.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 12:35