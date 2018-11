"Sergio Ramos positivo a Cardiff" afferma Football Leaks

Sergio Ramos sarebbe risultato positivo a un test antidoping a Cardiff, proprio dopo la finale di Champions League vinta dal suo Real Madrid contro la Juventus. Questo quanto riferito da 'Football Leaks', con il club delle Merengues che si è affrettato a commentare affermando che non ci fu nessuna violazione e che il caso è già stato risolto, con la Uefa già al corrente della situazione e nessuna conseguenza alle porte.

Secondo quanto riferito da 'Football Leaks', e rilanciato in Germania da 'Der Spiegel' e in Francia da 'Mediapart', la sostanza alla quale il capitano dei Blancos sarebbe risultato positivo è un glucocorticoide, che si chiama desametasone e ha proprietà antinfiammatorie. Tale sostanza compare sulla lista dei prodotti che la Wada, agenzia antidoping internazionale, considera proibiti.

Il difensore spagnolo è stato contattato dalla Uefa in merito alla questione, rispondendo con una e-mail di 5 righe in cui in allegato c'era la giustificazione scritta dal medico del club, Mikel Aramberri. Quest'ultimo, stando a quanto riportato dai media sopra citati, ha confermato di aver iniettato due dosi del medicinale al giocatore nel corso della vigilia della partita con la Juventus, per la precisione al ginocchio e alla spalla sinistra. Un trattamento ammesso dalla Wada, purché ce ne sia menzione nella scheda compilata al momento del test. Il medico avrebbe però commesso una svista, indicando il nome di un altro prodotto: il Celestone Cronodose, simile ma diverso rispetto a quello effettivamente utilizzato.

Un semplice errore umano che la Uefa ha compreso, non aprendo alcuna inchiesta. E nel frattempo il Real Madrid ha commentato in questo modo la vicenda: "1. Sergio Ramos non ha violato le norme antidoping. 2. La Uefa ha chiesto informazioni puntuali e ha chiuso immediatamente il caso, come è normale in queste situazioni, dopo la verifica dei propri esperti antidoping e di quelli della Wada. 3. Sul resto dei contenuti delle rivelazioni il club non si pronuncia vista la carenza di sostanza delle informazioni".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 21:05