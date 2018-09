Sergio Ramos punge di nuovo Ronaldo

Sergio Ramos torna a pungere Cristiano Ronaldo in un'intervista rilasciata ad As al termine della della sfida di Nations League tra Inghilterra e Spagna, vinta per 2-1 dalla Roja.

A breve verrà assegnato il premio 'The Best Fifa', che vede CR7 nella contesa con Modric e Salah: "Si vedrà chi vincerà, quello che è sicuro è che Modric è un mio grande amico, sento grande orgoglio per averlo al mio fianco nella mia stessa squadra. Ci sono pochi giocatori come lui e, se lo vincerà, sarò felice come se fossi stato io a ricevere il premio".

Quindi la puntura a Ronaldo: "Forse ci sono giocatori con più marketing, con più nome, ma Modric merita di vincere".

