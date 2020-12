Sergio Ramos, rottura col Real: può arrivare in Italia

C’era una volta il grande Real Madrid. Dopo la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk che mette i Blancos a serio rischio di eliminazione già nella fase a gironi di Champions League è tornata in discussione la panchina di Zinedine Zidane. Come se non bastasse, ecco sinistri rumori su possibili scricchiolii interni allo spogliatoio, che potrebbero portare ad un altro clamoroso addio dopo quello del 2019 di Cristiano Ronaldo.

Il nome è quello di Sergio Ramos, capitano e leader carismatico dentro e fuori dal campo. Secondo quanto riferito da José Ramón de la Morena, giornalista di Onda Cero, il centrale è tutt’altro che vicino al rinnovo del contratto, come filtrato negli ultimi giorni: “Rinnovo a un passo? No, il capitano sta pensando di andarsene da Madrid” le parole di de la Morena, giornalista molto vicino all’ambiente del Real.

E le alternative sarebbero già pronte: “Le offerte non gli mancano: ci sono Psg, Juventus e alcuni club inglesi” ha aggiunto de la Morena.

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo in casa dei Blancos ne sono andate dritte molto poche. La conquista della Liga 2020 è stato l’unico squillo in una trentina di mesi da incubo, in particolare in Champions League, abituale “terreno di caccia” per Ramos e compagni. E invece nelle ultime tre stagioni il Real è andato incontro a cocenti delusioni in Europa, dall’eliminazione agli ottavi contro l’Ajax nel 2019 a quella subita nella scorsa edizione contro il Manchester City ancora agli ottavi.

Quest’anno le cose non stanno andando meglio, perché il rischio di una clamorosa eliminazione già alla fase a gironi è concreto dopo il tracollo di Donetsk. Un’eventuale eliminazione, nel girone in cui è inserita anche l’Inter, potrebbe davvero segnare la fine di un’era dalle parti del “Bernabeu” e convincere Ramos a cercare una nuova sfida, l’ultima della carriera, in un altro top club europeo che punti a vincere la Champions.

E rispetto alla concorrenza la Juventus, che guarda da tempo ad un altro “esubero” madridista come Marcelo, potrebbe contare sul fattore Cristiano Ronaldo…



OMNISPORT | 03-12-2020 17:21