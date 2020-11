Sergio Ramos, serata da ricordare... nel bene e nel male

Doveva essere la serata non solo della Spagna, impegnata in Svizzera per cercare di mantenere la vetta del gruppo 4 di Nations League, ma anche e soprattutto di Sergio Ramos. E lo è stata, dll’inizio alla fine. Trasformandosi da storia a incubo in maniera piuttosto rapida, nello spazio di 90 minuti.

Il record, intanto: scendendo in campo dal primo minuto a Basilea, Ramos ha collezionato la presenza numero 177 con la maglia della Spagna. Si tratta di un primato, appunto, anche se solo a livello europeo. Il precedente era del nostro Gigi Buffon, fermo a 176 con l’Italia e definitivamente superato al primo posto dal centrale del Real Madrid.

Peccato che Ramos abbia chiuso la sua serata nel peggiore dei modi possibili: sbagliando non uno, ma due calci di rigore. Il primo l’ha calciato normalmente, facendoselo respingere da Sommer. Il secondo l’ha tirato con un mezzo scavetto risoltosi in un’esecuzione orribile, anche questa intuita e parata – bloccando addirittura il pallone, stavolta – dal portiere del Borussia Mönchengladbach.

Attenzione dunque ai dati: è la prima volta nella propria storia che la Spagna fallisce due calci di rigore nella stessa partita, mentre Ramos si è fatto ipnotizzare dal dischetto dopo aver trasformato, con la maglia della Spagna e quella del Real Madrid, 25 esecuzioni consecutive.

“Il calcio è così – ha detto Luis Enrique al termine dell’incontro – Ramos arrivava da 25 rigori segnati e oggi ne ha sbagliati due. Ma se ci fosse stato un terzo rigore lo avrebbe calciato ancora lui. Li avrebbe calciati tutti”.

Per fortuna di Ramos e del suo ct, nel finale la Roja ha trovato almeno il pareggio: un 1-1 firmato da Gerard Moreno, entrato pochi minuti prima al posto di Mikel Merino, dopo il vantaggio dell’atalantino Freuler. Ma in classifica è sorpasso da parte della Germania, alla quale, nell’infuocato scontro diretto in programma martedì a Siviglia, basterà anche un pareggio per approdare alla Final Four.

OMNISPORT | 15-11-2020 00:01