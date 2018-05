Sergio Ramos stende anche Ronaldo

Il capitano del Real Madrid che sta dominando in Europa da tre anni è Sergio Ramos e non Cristiano Ronaldo. Ed evidentemente, la fascia deve pur contare qualcosa. Questione di carisma, di personalità, di capacità di guidare il gruppo non tanto nei festeggiamenti, o quando tutto va bene, ma nei momenti più difficili, magari quando una partita non va per il verso giusto o un'intera stagione sembra stregata. In questo, la leadership di Ramos non sembra in discussione, così il fatto che il difensore ex Siviglia succedesse a Casillas tra i capitani dei blancos è stato quasi inevitabile e la candidatura di Ronaldo non si è neppure posta.

Tutto questo serve a spiegare quanto successo nelle ore, anzi nei minuti, successivi al trionfo di Kiev, dove i blancos hanno conquistato la terza Champions consecutiva ai danni del Liverpool. Sul campo si è visto più Ramos che Ronaldo, se non altro per il fallo con cui il difensore ha tirato fuori dalla contesa Mohamed Salah, mentre al fischio finale la scena è diventata tutta del portoghese che, quasi infastidito dal non aver segnato e dal fatto che Gareth Bale avesse "copiato" la rovesciata che CR7 si era inventato contro la Juventus, ha rilasciato dichiarazioni clamorose in merito al proprio futuro. "Grazie a tutti, è stato un piacere giocare per il Real Madrid. Tra qualche giorno farò un annuncio, ora non posso dire di più". Frasi che alludono alla pretesa del portoghese di aver un robusto aumento d'ingaggio e che hanno fatto in un attimo il giro del mondo, mettendo in secondo piano la conquista della Coppa e la festa.

Ebbene, Ramos non ha gradito al punto, secondo quanto riportato da "Marca", da aver rimproverato l'illustre compagno al termine di un acceso confronto nello spogliatoio: "Cris, non è bello quello che hai fatto, non era il momento giusto per dire quelle cose . Aspetta, non insistere, sai di aver sbagliato. Devi fare un passo indietro e noi ti aiuteremo. Siamo con te, ma devi aiutarci anche tu". Ronaldo aveva in verità già in parte ritrattato quelle parole qualche ora dopo, forse dopo essersi convinto di aver appunto sbagliato il momento della "protesta". Il finale è tutto da scrivere, anche perché Ramos ha parlato facendo le veci del presidente Perez, non il miglior amico di Cristiano… Resta comunque la brutta figura mediatica del leader tecnico della squadra rimproverato dal capo carismatico.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 22:00