Sergio Rodriguez premiato dall'Eurolega

Piccola soddisfazione per l'Olimpia Milano, reduce dalla sconfitta di giovedì sera in casa del Cska Mosca: Sergio Rodriguez, guardia delle 'scarpette rosse', è stato inserito da Euroleague Basketball nella All-Decade Nominee, la lista dei migliori giocatori del decennio che sta per concludersi.

El Chacho ha vinto la più importante competizione europea nel 2015 con il Real Madrid e nel 2019 con il Cska, ed è stato Mvp della competizione nella stagione 2013-2014, con la maglia dei blancos.

Pur giocando a Milano da pochi mesi, Rodriguez è riuscito a conquistare un premio individuale in Europa anche con la sua nuova squadra, vincendo il premio di miglior giocatore di Eurolega del mese di ottobre 2019.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 10:35