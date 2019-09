Sergio Rodriguez prende per mano l’Olimpia

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', Sergio Rodriguez ha parlato dell’imminente inizio della sua avventura come playmaker all’Olimpia Milano.

“Cosa mi aspetto da questa nuova esperienza? L’Armani è una squadra di primo livello: quando vai a giocare con l’Olimpia sai già che la pressione sarà al top. E so anche che saremo sempre sulla bocca di tutti. Ma questo per me è un bene. Milano è stata la migliore scelta per me e per la mia famiglia”.

Reduce dalla decisione di non partecipare al Mondiale poi vinto dalla Spagna, Rodriguez ha rivelato che la presenza in panchina di Messina è stata fondamentale per accettare la proposta di Milano: “Ho un grande rispetto per Ettore, per la sua maniera di comunicare. Mi ha chiamato al Real dopo la mia esperienza negli Usa, ed è stato importantissimo per me. E poi è un coach vincente".

SPORTAL.IT | 18-09-2019 08:58