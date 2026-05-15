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CALCIO SERIE A

Tattica, agosnismo… e agonia. La Serie A è un campionato da 0-0

Nel nostro campionato regna la penuria di gol: quali possono essere le soluzioni per sopperire all'ormai consolidata scarsità offensiva?

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Alla 35sima giornata di campionato giocata, momento in cui abbiamo scritto questo video, in Serie A gli 0-0 sono stati ben 33. Praticamente uno di media per ogni weekend di gare. Un’enormità, se rapportato agli altri campionati top europei.

Milan – Juve, match di cartello della 35ma giornata è terminata senza reti e con expected goals bassissimi per le due formazioni: 0.65 per il Milan e appena 0.52 per la Juventus. Se queste devono essere le partite scelte per pubblicizzare il prodotto Serie A all’estero (ma anche semplicemente qui da noi)… beh, non ci siamo proprio.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate la nostra disamina sullo stato del campionato e le potenziali soluzioni per risolvere la crisi degli 0-0 in Serie A.

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