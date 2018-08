Serie A: 125 mln da sponsor sulle magliette

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Le sponsorizzazioni della serie A continuano a crescere nonostante la crisi, confermandosi come un investimento pubblicitario anti-ciclico anche nella stagione 2018-19, con budget per complessivi 125 milioni di euro e una crescita del 16% rispetto al precedente campionato. E’ quanto emerge dall’annuale indagine ‘Sporteconomy Jersey Sponsor Index’, che misura lo stato di salute delle sponsorizzazioni delle squadre di A. Anche quest’anno la Juventus è prima in classifica con 26,7 milioni di investimenti (Jeep più lo sponsor giapponese Cygames). Secondo il Sassuolo, che può contare sullo sponsor-proprietario Mapei, che spenderà 18 mln per apparire sulla maglietta. Terzi Milan e Napoli con 15 milioni: i rossoneri anche in questa stagione sono sponsorizzati da Fly Emirates mentre il Napoli sfrutta i 3 format commerciali disponibili (main, second e retro sponsor) con acqua Lete, pasta Garofalo e caffè Kimbo.

VIRGILIO SPORT | 29-08-2018 15:40