Serie A, le partite di oggi: dove vedere Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta

Archiviati gli ottavi di Coppa Italia, la Serie A riparte con la 14esima giornata. Riflettori puntati sul big match del Maradona tra Napoli e Juventus, mentre a San Siro l’Inter ospita un Como protagonista di un periodo di forma smagliante. Trasferta insidiosa per la Roma sul campo del Cagliari, e sfida interessante all’Olimpico tra Lazio e Bologna. A chiudere il turno sarà il Milan, impegnato sul campo del Torino.

La classifica prima della 14ª giornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Milan 28 13 2 Napoli 28 13 3 Inter 27 13 4 Roma 27 13 5 Como 24 13 6 Bologna 24 13 7 Juventus 23 13 8 Lazio 18 13 9 Udinese 18 13 10 Sassuolo 17 13 11 Cremonese 17 13 12 Atalanta 16 13 13 Torino 14 13 14 Lecce 13 13 15 Cagliari 11 13 16 Genoa 11 13 17 Parma 11 13 18 Pisa 10 13 19 Fiorentina 6 13 20 Verona 6 13

Serie A, il programma della 14ª giornata

Sassuolo-Fiorentina 6 dicembre ore 15 DAZN Inter-Como 6 dicembre ore 18 DAZN Verona-Atalanta 6 dicembre ore 20:45 DAZN/SKY Cremonese-Lecce 7 dicembre ore 12:30 DAZN Cagliari-Roma 7 dicembre ore 15 DAZN Lazio-Bologna 7 dicembre ore 18 DAZN/SKY Napoli-Juventus 7 dicembre ore 20:45 DAZN Pisa-Parma 8 dicembre ore 15 DAZN Udinese-Genoa 8 dicembre ore 18 DAZN Torino-Milan 8 dicembre ore 20:45 DAZN/SKY

Le partite di oggi, sabato 6 dicembre

La 14esima giornata si apre al Mapei Stadium, dove il Sassuolo ospita una Fiorentina fanalino di coda. I neroverdi arrivano all’appuntamento in un momento positivo, mentre la Viola cerca disperatamente punti per risollevarsi e allontanare lo spettro della retrocessione.

I nerazzurri, archiviati i recenti ko con Milan e Atletico, arrivano in fiducia dopo il successo sul Pisa in campionato e il netto 5-1 rifilato al Venezia in Di fronte una formazione, quella di Fabregas, in piena salute: l’ultima e unica sconfitta in Serie A risale al 30 agosto. Finora il bilancio parla di cinque vittorie e sei pareggi. Riflettori puntati anche sul duello argentino tra e Il sabato di Serie A si chiude al Bentegodi con Verona-Atalanta. Gli scaligeri, ancora senza successi e fanalino di coda, cercano una scossa per rimettere in moto la corsa salvezza. Dall’altra parte la Dea, rivitalizzata dall’arrivo di Palladino, ha ripreso a fare punti e punta a proseguire la risalita verso la parte alta della classifica.

Le partite di domani, domenica 7 dicembre

e . I grigiorossi arrivano rinvigoriti dal colpo esterno sul Bologna che ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive. Di fronte il Lecce di Di Francesco, reduce dal successo sul Torino e capace di raccogliere due vittorie nelle ultime quattro gare. Si prosegue con Cagliari-Roma. I rossoblù, eliminati in Coppa Italia dal Napoli, cercano una sterzata dopo due mesi senza successi. La Roma, impegnata nella corsa scudetto, punta invece a ripartire subito dopo il ko nello scontro diretto con gli azzurri, con l’obiettivo di restare agganciata al vertice.

torna all’Olimpico dopo il successo sul Milan che le ha consegnato il pass per i quarti di Coppa Italia, questa volta per affrontare il I biancocelesti cercano punti pesanti per avvicinarsi alla zona Europa, mentre i rossoblù puntano a riscattare il ko con la Cremonese, parzialmente smaltito grazie alla qualificazione ai quarti di Coppa Italia conquistata contro il Parma. Riflettori puntati sul big match della 14esima giornata: al Maradona il Napoli riceve la Juventus. Doppio incrocio da ex per Conte e Spalletti, con il tecnico toscano che torna nello stadio dello Scudetto alla ricerca di un risultato pesante per rilanciarsi in zona Champions, forte della qualificazione ai quarti di Coppa Italia e dei tre punti raccolti nell’ultimo turno. Il Napoli, dal canto suo, sembra essersi rimesso in carreggiata dopo un periodo complicato. Il cambio di modulo di Conte ha dato stabilità e i risultati lo confermano: successo nello scontro diretto con la Roma e vittoria, seppur sofferta, in Coppa Italia contro il Cagliari.

Le partite di lunedì 8 dicembre

I nerazzurri arrivano da un buon momento, con una sola sconfitta nelle ultime cinque gare, quella contro l’Inter di Chivu. Il Parma, invece, deve rialzarsi dopo il pesante ko interno con l’Udinese e la successiva eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna. In campo anche Udinese-Genoa. Entrambe reduci da risultati positivi nell’ultimo turno, friulani e rossoblù cercano continuità. In particolare, il Genoa di De Rossi, rigenerato con l’arrivo in panchina dell’ex Roma dopo un avvio di stagione complicato, vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite.

