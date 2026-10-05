Secondo atto di stagione e già si profilano squadre pronte a contendersi il titolo: battuta d'arresto delle piemontesi contro le rossonere

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La vittoria del Milan acquista un senso in più, in questa seconda giornata di campionato contro la Juventus e non solo perché avvenuta di rimonta, di reazione ma per l’ordine, la visione di gioco e le implicazioni già in questa seconda giornata. Le rossonere centrano il risultato di rimonta, l’Inter batte 2-0 il Como Women in trasferta, il Como 1907 strappa tre punti in casa del Napoli al fotofinish e sogna in testa alla classifica con il Biscione e la Roma prima della sosta nazionali.

Milan-Juventus, un classico ribaltato nel finale

Il Milan riesce ad addomesticare la Juventus Women, che pure ha messo via un primo successo, e si aggiudica la 100ª vittoria in Serie A che ha tagliato l’importante traguardo in uno dei match diventati ormai centrali nel calendario.

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Al Puma House of Football, le squadre messe in campo da Bakker e Guerrero sono le migliori soluzioni possibili e ciò si riflette nell’intensità e nelle occasioni, non concrete, fino al minuto numero 79’ di gioco quando Lenzini è cinica abbastanza da sfruttare l’assist di Redondo portando la Juventus Women in vantaggio.

La reazione delle padrone di casa non tarda ad arrivare, posto l’equilibrio tra le due compagini in campo. Kyvag sigla il pari delle rossonere, poi la vittoria all’88’ con Renzotti, autrice di una rete capolavoro su assist di nuovo di Park. Beffate nel finale le piemontesi, alla loro prima sconfitta nel campionato in corso dopo il 3-1 sulla Napoli Women all’esordio.

Il derby alla Roma

Capitoline protagoniste di un sabato iperbolico a Roma, con le giallorosse vincenti per 3-1 sulla Lazio con i gol di Doms, Corelli e Pilgrim mentre la Lazio si ferma a Monnecchi che firma il gol biancoceleste. Tre punti tra l’esaltazione dei tifosi che hanno assistito alla conquista dei tre punti utili alla classifica della squadra allenata da mister Piovani.

I risultati della 2° giornata di Serie A Athora

Napoli Women-Como 1907 1-2

10’ Wullaert (C), 16’ aut. Shore (C), 90’+5’ Xhemaili (C)

10’ Wullaert (C), 16’ aut. Shore (C), 90’+5’ Xhemaili (C) Milan-Juventus 2-1

79’ Lenzini (J), 86’ Kyvag (M), 88’ Renzotti (M)

79’ Lenzini (J), 86’ Kyvag (M), 88’ Renzotti (M) Como Women-Inter 0-2

63’ rig. Vilhjalmsdottir (I), 83’ Bugeja (I)

63’ rig. Vilhjalmsdottir (I), 83’ Bugeja (I) Parma-Ternana Women 1-2

Giocata sabato

Giocata sabato Fiorentina-Sassuolo 2-0

Giocata sabato

Giocata sabato Roma-Lazio 3-1

Giocata sabato

La classifica dopo la 2° giornata