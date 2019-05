Ecco tutti i verdetti del campionato di serie A che si è concluso domenica sera con 90 minuti, più recupero, per cuori veramente forti.

La Juventus, che per l’ottava volta di fila si è fregiata del titolo di campione d’Italia, il Napoli, l’Atalanta e l’Inter giocheranno in Champions League. In Europa League andranno Milan, Roma e Lazio. Che ha vinto la Coppa Italia.

Retrocessi in serie B Empoli, Frosinone e Chievo.

