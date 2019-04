Serie A 2020, è già polemica con il ct Mancini

Ancora deve finire il campionato 2018-2019 e già nasce una polemica su quello del 2019-2020. E a scatenarla è nientemeno che il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

La Lega ha infatti fissato le date per la prossima stagione, che non avrà partite natalizie e vedrà già sparire l'esperimento molto "british" del Boxing Day (un intero turno di campionato spalmato nell'arco della giornata di Santo Stefano), ma vedrà l'ultima giornata di serie A disputarsi molto in là nel calendario: il 24 maggio 2020. Una decisione che Mancini sembra proprio non aver digerito, soprattutto in considerazione del fatto che a giugno (anzi, il 12 giugno per essere più precisi) inizieranno gli Europei.

"I ragazzi con questo calendario arriverebbero a Euro 2020 stanchissimi – ha sottolineato il selezionatore azzurro in un'intervista a 'Radio Italia' -. Pensavo di poter loro concedere una settimana di vacanza prima di chiamarli in Nazionale. Speravo potessero staccare e recuperare dal punto di vista fisico e mentale con una settimana di riposo assoluto. Invece, con un ritiro che potrebbe arrivare due giorni dopo la fine del campionato, rischiano di essere davvero molto stanchi".

Ma Mancini non intende arrendersi qui: "Intendo trattare con la Lega, quella settimana di riposo potrebbe davvero rivelarsi fondamentale".

Sugli uomini intorno a cui potrebbe ruotare la sua Nazionale, poi, il ct non ha dubbi: "Penso che al 99% Kean farà il doppio turno con l'Italia, per poi andare a giocare con l'Under 21. Ma lo stesso discorso può valere per Zaniolo, ma anche per altri giocatori come Mancini, Pellegrini o Chiesa. Tutti loro potrebbero dare una mano a Di Biagio negli Europei Under 21".

Infine una battuta sul campionato, in particolare sulle polemiche che hanno investito il Var. "Sicuramente nel weekend qualche problema c'è stato, ma rimango convinto che il Var risolva più noie di quelle che crea. Per il nostro calcio è un'innovazione positiva".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 00:02