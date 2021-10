Serie A 2021-2022, Atalanta-Udinese: le probabili formazioni

23-10-2021 11:44

Reduce dalla rimonta subita in casa del Manchester United, l’Atalanta si rituffa sul campionato con l’obiettivo di dare continuità alla goleada di Empoli e non perdere terreno dalla zona Champions League.

Alle 12.30 per la nona giornata al Gewiss Stadium arriva l’Udinese, a propria volta a caccia di punti e a secco di successi da cinque partite.

Per Gasperini è emergenza in particolare in difesa: assenti anche Demiral, andato ko in Champions, e Toloi, Dea con la difesa a quattro e Mattia Lovato titolare. Davanti coppia di ex: Muriel con Zapata.

Nell’Udinese fuori per squalifica Pereyra e conferma per Beto al centro dell’attacco.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All.: G. Gasperini.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Pussetto. All.: L. Gotti.



