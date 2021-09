Serie A 2021-2022: Cagliari-Genoa, le probabili formazioni

Cagliari e Genoa in campo alle 15 di domenica per la terza giornata di Serie A. I sardi con il duo Pavoletti e Joao Pedro in attacco, alle loro spalle Nandez, Deiola, Marin, Strootman e Dalbert. Per i liguri la coppia offensiva sarà composta da Destro e Caicedo, Pandev inizialmente in panchina.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Caicedo, Destro. All. Ballardini.

OMNISPORT | 11-09-2021 11:19