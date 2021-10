Serie A 2021-2022: Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni

16-10-2021 11:47

Delicatissima sfida prandiale all’Unipol Domus di Cagliari, dove alle 12.30 di domenica per l’ottava giornata di Serie A saranno di fronte Cagliari e Sampdoria.

Da una parte i sardi, unica formazione ancora senza vittorie e ultima con appena tre punti, dall’altro i blucerchiati, che hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre partite.

L’ex Mazzarri non rinuncia al 3-5-2 e si affida in attacco all’altro ex Keita, preferito a Pavoletti per fare coppia con Joao Pedro.

D’Aversa invece sceglie Verre per la sostituzione di Damsgaard e ritrova Gabbiadini, assente dalla prima giornata contro il Milan.

Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All.: W. Mazzarri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All.: R. D’Aversa.

