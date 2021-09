Serie A 2021-2022: Milan-Lazio, le probabili formazioni

Il Milan ospita la Lazio alle 18 di domenica per la ripresa della Serie A. Giroud è guarito dal Covid e dovrebbe partire dalla panchina, come Zlatan Ibrahimovic: in attacco dovrebbe quindi giocare Rebic, sostenuto da Leo, Diaz e forse Florenzi. A centrocampo accoppiata Tonali e Kessie.

4-3-3 classico per Sarri con Pedro, Immobile e Felipe Anderson in attacco. A centrocampo Leiva regista con Luis Alberto e Milinkovic-Savic al suo fianco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli , Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

OMNISPORT | 11-09-2021 09:01