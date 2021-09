Serie A 2021-2022: Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

La Roma affonta il Sassuolo all’Olimpico nel posticipo della terza giornata di serie A, in programma domenica alle 20.45. Smalling dovrebbe partire dal 1′ al centro della difesa, Abraham titolare in attacco. Per i neroverdi si rivede Berardi in avanti: con lui Raspadori, Djuricic e Boga.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi.

OMNISPORT | 11-09-2021 09:59