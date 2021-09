Serie A 2021-2022: Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

L’Inter campione d’Italia riprende la Serie A in trasferta a Genova, dove affronterà la Sampdoria di D’Aversa: per Simone Inzaghi da valutare i sudamericani, in dubbio ci sono Vidal, Lautaro, Correa e Vecino di rientro dalle Nazionali. Sensi ci sarà e dovrebbe giocare, davanti Dzeko potrebbe essere l’unica punta, mentre a centrocampo sicuri del posto Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Quagliarella e Caputo in attacco per la Samp, Ekdal e Bereszynski tornano acciaccati e sono in forte dubbio, dovrebbero giocare Adrien Silva e Depaoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. S. Inzaghi.

OMNISPORT | 11-09-2021 08:28