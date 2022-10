Serie A 2022-2023, Verona-Udinese: le formazioni ufficiali

03-10-2022 20:10

Il programme dell’8a giornata di Serie A si chiude al Bentegodi, dove l’Hellas Verona riceve l’Udinese.

Già divise da 11 punti in classifica, le due squadre stanno vivendo momenti opposti: veneti reduci da due sconfitte consecutive e con un solo successo in 7 giornate e 6 punti complessivi, mentre la squadra di Sottil è la più in forma del campionato con cinque vittorie di fila, tra le quali quelle contro Roma e Inter.

L’ex Cioffi punta sul tridente pesante con due centravanti supportati da Verdi, nell’Udinese resta fuori Beto: al fianco di Deulofeu c’è Success.

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Verdi, Piccoli, Henry. All.: G. Cioffi.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All.: A. Sottil.