Serie A 2026/2027, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate: Inter-Monza apre la stagione, quando giocano Juventus, Milan e Napoli, gli orari

Ufficiale il programma delle prime cinque giornate della nuova Serie A: Inter-Monza inaugura la stagione, gli orari delle altre big. Occhi puntati sul terzo turno

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Siamo in pieno clima Mondiale, ma è già tempo di volgere lo sguardo al prossimo campionato, ormai alle porte. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi, orari e programmazione televisiva delle prime cinque giornate della stagione 2026/2027. Saranno Inter-Monza e Udinese-Como ad alzare il sipario sul nuovo torneo.

Serie A 2026/2027, anticipi e posticipi delle prime 5 giornate

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La Serie A 2026/2027 prenderà ufficialmente il via sabato 22 agosto con i primi due anticipi in programma alle 18:30. Ad aprire il campionato saranno i campioni d’Italia dell’Inter, impegnati contro il neopromosso Monza in una sfida che ha quasi il sapore di un derby. In contemporanea si giocherà anche Udinese-Como.

Quando debuttano Juventus, Milan e Napoli

Il Napoli di Max Allegri scenderà in campo nel saturday night sul terreno del Genoa. Alle 20:45 è in programma anche Parma-Cagliari. Domenica 23 agosto, alle 18:30, toccherà alla Juventus: la squadra di Luciano Spalletti farà visita al Frosinone allo Stirpe. Il Milan di Ruben Amorim, invece, debutterà alle 20:45 sul campo del Torino guidato dall’ex rossonero Ignazio Abate. A chiudere la prima giornata saranno i due posticipi di lunedì 24 agosto: Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45.

I big match: quando si giocano Inter-Napoli e Juventus-Milan

I riflettori sono puntati soprattutto sulla terza giornata, che proporrà due grandi classiche del calcio italiano. Sabato 5 settembre, alle 18:00, San Siro ospiterà la sfida tra Inter e Napoli. Il giorno seguente, alle 20:45, l’Allianz Stadium sarà invece il teatro del big match tra Juventus e Milan.

Tutti gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate: orari e info tv:

Prima giornata

Sabato 22 agosto ore 18:30: Inter-Monza (DAZN)

Sabato 22 agosto ore 18:30: Udinese-Como (DAZN, Sky)

Sabato 22 agosto ore 20:45: Genoa-Napoli (DAZN, Sky)

Sabato 22 agosto ore 20:45: Parma-Cagliari (DAZN)

Domenica 23 agosto ore 18:30: Frosinone-Juventus (DAZN)

Domenica 23 agosto ore 18:30: Venezia-Lecce (DAZN)

Domenica 23 agosto ore 20:45: Atalanta-Sassuolo (DAZN)

Domenica 23 agosto ore 20:45: Torino-Milan (DAZN, Sky)

Lunedì 24 agosto ore 18:30: Bologna-Lazio (DAZN)

Lunedì 24 agosto ore 20:45: Roma-Fiorentina (DAZN)

Seconda giornata

Venerdì 28 agosto ore 20:45: Milan-Venezia (DAZN)

Sabato 29 agosto ore 18:30: Fiorentina-Frosinone (DAZN)

Sabato 29 agosto ore 18:30: Monza-Udinese (DAZN)

Sabato 29 agosto ore 18:30: Sassuolo-Torino (DAZN)

Sabato 29 agosto ore 20:45: Juventus-Parma (DAZN)

Domenica 30 agosto ore 18:30: Napoli-Como (DAZN)

Domenica 30 agosto ore 20:45: Cagliari-Inter (DAZN, Sky)

Domenica 30 agosto ore 20:45: Lazio-Genoa (DAZN)

Lunedì 31 agosto ore 18:30: Lecce-Roma (DAZN, Sky)

Lunedì 31 agosto ore 20:45: Atalanta-Bologna (DAZN, Sky)

Terza giornata

Venerdì 4 settembre ore 20:45: Genoa-Como (DAZN)

Sabato 5 settembre ore 15:00: Fiorentina-Torino (DAZN)

Sabato 5 settembre ore 18:00: Inter-Napoli* (DAZN)

Sabato 5 settembre ore 20:45: Roma-Atalanta (DAZN, Sky)

Domenica 6 settembre ore 15:00: Frosinone-Venezia (DAZN)

Domenica 6 settembre ore 15:00: Parma-Monza (DAZN)

Domenica 6 settembre ore 18:00: Bologna-Sassuolo (DAZN, Sky)

Domenica 6 settembre ore 20:45: Juventus-Milan* (DAZN)

Lunedì 7 settembre ore 18:30: Cagliari-Lecce (DAZN)

Lunedì 7 settembre ore 20:45: Udinese-Lazio (DAZN, Sky)

Quarta giornata

Venerdì 11 settembre ore 20:45: Venezia-Fiorentina (DAZN)

Sabato 12 settembre ore 15:00: Genoa-Frosinone (DAZN)

Sabato 12 settembre ore 18:00: Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** (DAZN)

Sabato 12 settembre ore 20:45: Atalanta-Cagliari (DAZN, Sky)

Domenica 13 settembre ore 12:30: Torino-Roma*** (DAZN)

Domenica 13 settembre ore 15:00: Como-Parma *** (DAZN)

Domenica 13 settembre ore 15:00: Lecce-Monza (DAZN)

Domenica 13 settembre ore 18:00: Napoli-Bologna*** (DAZN, Sky)

Domenica 13 settembre ore 20:45: Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** (DAZN)

Lunedì 14 settembre ore 20:45: Inter-Udinese (DAZN, Sky)

Quinta giornata

Venerdì 18 settembre ore 20:45: Monza-Sassuolo (DAZN, Sky)

Sabato 19 settembre ore 15:00: Bologna-Torino (DAZN)

Sabato 19 settembre ore 15:00: Udinese-Cagliari (DAZN)

Sabato 19 settembre ore 18:00: Roma-Inter* (DAZN)

Sabato 19 settembre ore 20:45: Venezia-Lazio (DAZN, Sky)

Domenica 20 settembre ore 12:30: Fiorentina-Napoli (DAZN)

Domenica 20 settembre ore 15:00: Frosinone-Como (DAZN)

Domenica 20 settembre ore 15:00: Parma-Genoa (DAZN)

Domenica 20 settembre ore 18:00: Juventus-Atalanta* (DAZN, Sky)

Domenica 20 settembre ore 20:45: Milan-Lecce (DAZN)

Le note della Lega:

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n. 207 del 24 giugno 2026.

(**) Se la Juventus giocherà il MatchDay 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18:00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20:45.

Se il Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18:00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20:45.

(***) La calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma può essere modificata in funzione del calendario di MD 1 di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026.

Di seguito le possibili programmazioni delle gare:

Champions League prima giornata: