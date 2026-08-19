Da Inter-Monza a Torino-Milan, passando per Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli e Roma-Fiorentina: le probabili formazioni delle big alla prima giornata di Serie A 2026/27

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter campione d’Italia apre la Serie A 2026/2027 con la sfida casalinga contro il Monza, in programma sabato 22 agosto alle 18:30 (in contemporanea si giocherà anche Udinese-Como). La prima giornata vedrà inoltre la Juventus di scena a Frosinone, il Napoli impegnato nella trasferta contro il Genoa, il Milan sempre fuori casa contro il Torino, mentre la Roma ospiterà l’ambiziosa Fiorentina. Ecco come potrebbero giocare le big: le scelte di Chivu, Spalletti, Allegri, Amorim e Gasperini.

Serie A, 1ª giornata: Inter-Monza, le scelte di Chivu

Chivu non avrà a disposizione lo squalificato Mkhitaryan, mentre Thuram si accomoderà soltanto in panchina. Il vero dubbio riguarda invece Lautaro Martinez. Il capitano spinge per essere titolare, ma l’allenatore dell’Inter non intende correre rischi: non è da escludere che l’argentino possa lasciare spazio alla coppia composta da Pio Esposito e Bonny, per poi essere impiegato a partita in corso. Tra i pali ci sarà Josep Martinez, con Calhanoglu in cabina di regia. Stones insidia Bisseck.

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La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu

Frosinone-Juventus: Spalletti lancia subito Vicario?

Con gli acquisti di Vicario e Lucumì, Spalletti ha ora una rosa più ampia a disposizione, ma soprattutto ha risolto il problema portiere. Per la prima di campionato contro il neopromosso Frosinone il tecnico di Certaldo punta sul 4-2-3-1, con l’estremo difensore acquistato dal Tottenham favorito su Perin. Il pacchetto arretrato, da destra a sinistra, dovrebbe essere formato da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Sulla linea mediana spazio a Locatelli e alla scommessa Douglas Luiz. Conceicao, McKennie e Yildiz agiranno sulla trequarti, alle spalle di Kolo Muani.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti

Genoa-Napoli: Allegri e la decisione su De Bruyne

Problemi in difesa per gli azzurri: contro il Genoa mancheranno Beukema, Buongiorno e Marianucci. De Bruyne troverà spazio nel primo undici titolare di Max Allegri? Secondo le indicazioni degli ultimi giorni, il belga è destinato a partire dalla panchina. Il Napoli ritorna al passato e si schiera con il 4-3-3. Meret ha vinto il ballottaggio con Milinkovic-Savic tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. Torna la mediana dei sogni con Anguissa, Lobotka e McTominay. Politano e il brasiliano Alisson Santos larghi nel tridente al servizio di Hojlund.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri

Torino-Milan, la prima formazione di Amorim

L’avventura di Amorim sulla panchina del Milan parte da Torino. Out Gimenez e Pulisic, Gabbia corre verso il recupero, mentre Leao resta un rebus per via del mercato. Nessun dubbio, invece, sul modulo: sarà 3-4-2-1. Davanti a Maignan, che si riprende il posto dopo le polemiche per le vacanze extra post Mondiale, giocheranno De Winter, Gila e Pavlovic. Sulle corsie esterne spazio a Chukwueze e Bartesaghi, con Modric e Jashari al centro. Loftus-Cheek e uno tra Saelemaekers e il giovane Cissé agiranno a sostegno di Gonçalo Ramos.

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Gila, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Amorim

Roma-Fiorentina: Gasperini con Malen e Dybala

Esordio non facile per la Roma contro la Fiorentina di Grosso, regina del mercato. Ma, grazie anche all’ultimo colpo Rodrigo Mora, nella Capitale l’entusiasmo è alle stelle. Gasperini si affida al 3-4-2-1: Svilar sarà protetto dal terzetto composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. A centrocampo, da destra a sinistra, si candidano a partire dal primo minuto Molina, Koné, Cristante e Wesley. Soulé è sul mercato, ma potrebbe comunque fare coppia con Dybala alle spalle del terminale offensivo Malen. Castro l’alternativa a Soulé.

La probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.