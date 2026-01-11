Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lecce-Parma, Fiorentina-Milan, Verona-Lazio e Inter-Napoli

Il programma completo della ventesima giornata di A: riflettori puntati sul big-match di San Siro tra Inter e Napoli. Il programma completo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Torna in campo la Serie A con la 20esima giornata, in programma da sabato 10 a lunedì 12 gennaio. Oggi il Milan farà visita alla Fiorentina, ma i riflettori saranno puntati sul big match al vertice tra Inter e Napoli. A chiudere il turno Juventus-Cremonese.

La classifica prima della 20esima giornata

Serie A, il programma della 20esima giornata

Le partite di oggi, sabato 10 gennaio

Le partite di domani, domenica 11 gennaio

Le partite di lunedì 12 gennaio

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica prima della 20esima giornata

Classifica: Inter 42*, Milan 39*, Napoli 28*, Juventus 36, Roma 36, Como 33*, Atalanta 28, Bologna 26*, Lazio 25, Udinese 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18*, Lecce 17*, Genoa 16, Verona 13*, Fiorentina 13, Pisa 12.

*una partita in meno.

Serie A, il programma della 20esima giornata

Como-Bologna 10 gennaio 1-1 DAZN Udinese-Pisa 10 gennaio 2-2 DAZN Roma-Sassuolo 10 gennaio 2-0 DAZN Atalanta-Torino 10 gennaio 2-0 DAZN/SKY Lecce-Parma 11 gennaio ore 12:30 DAZN Fiorentina-Milan 11 gennaio ore 15 DAZN Verona-Lazio 11 gennaio ore 18 DAZN/SKY Inter-Napoli 11 gennaio ore 20:45 DAZN Genoa-Cagliari 12 gennaio ore 18:30 DAZN Juventus-Cremonese 12 gennaio ore 20:45 DAZN/SKY

Le partite di oggi, sabato 10 gennaio

Sfida interessante al Sinigaglia, dove il Como ospita il Bologna. Entrambe in corsa per l’Europa, ma con stati d’animo opposti: i lariani arrivano lanciatissimi, forti di tre vittorie consecutive, mentre i felsinei inseguono il riscatto dopo sei turni senza successi.

ospita il Entrambe in corsa per l’Europa, ma con stati d’animo opposti: i lariani arrivano lanciatissimi, forti di tre vittorie consecutive, mentre i felsinei inseguono il riscatto dopo sei turni senza successi. L’Udinese, rinfrancata dal successo contro il Torino, respira e guarda con fiducia alla sfida contro il Pisa, con Runjaic a caccia di continuità. Situazione opposta per i nerazzurri di Gilardino, ancora in bilico dopo la pesante nona sconfitta stagionale, travolti 3-0 dal Como.

rinfrancata dal successo contro il Torino, respira e guarda con fiducia alla sfida contro il con a caccia di continuità. Situazione opposta per i nerazzurri di ancora in bilico dopo la pesante nona sconfitta stagionale, travolti 3-0 dal Como. Dopo il pesante ko di Bergamo, la Roma ha reagito battendo il Lecce nonostante le numerose assenze. Messe da parte le polemiche legate al silenzio stampa di Gasperini e al mercato, i giallorossi sono attesi dalla sfida contro il Sassuolo: per restare in corsa per il quarto posto serve solo vincere. I neroverdi arrivano invece dal ko contro la Juventus.

ha reagito battendo il Lecce nonostante le numerose assenze. Messe da parte le polemiche legate al silenzio stampa di Gasperini e al mercato, i giallorossi sono attesi dalla sfida contro il per restare in corsa per il quarto posto serve solo vincere. I neroverdi arrivano invece dal ko contro la Juventus. A chiudere il sabato di Serie A sarà la sfida tra Atalanta e Torino, in un momento delicato per entrambe. I bergamaschi, dopo un avvio complicato, hanno ritrovato slancio con sei punti nelle ultime due giornate contro Roma e Bologna. Situazione opposta per i granata, ancora a caccia di continuità e reduci dal ko contro l’Udinese.

Le partite di domani, domenica 11 gennaio

Ad aprire la domenica è la sfida tra Lecce e Parma, scontro diretto per la salvezza. I ducali, a quota 18 punti in classifica, arrivano alla sfida dopo il ko contro l’Inter. Solo un punto in più rispetto ai salentini, anche loro reduci da una sconfitta, maturata al Via del Mare contro la Roma.

e scontro diretto per la salvezza. I ducali, a quota 18 punti in classifica, arrivano alla sfida dopo il ko contro l’Inter. Solo un punto in più rispetto ai salentini, anche loro reduci da una sconfitta, maturata al Via del Mare contro la Roma. Sfida ostica all’Artemio Franchi, dove la Fiorentina, in piena lotta salvezza, ospita il Milan di Allegri, in corsa per il titolo e chiamato a una risposta concreta. I viola di Vanoli arrivano da due risultati utili consecutivi e puntano al colpaccio contro una big. I rossoneri, dopo il pari in extremis con il Genoa, devono ritrovare i tre punti per sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Napoli.

in piena lotta salvezza, ospita il di Allegri, in corsa per il titolo e chiamato a una risposta concreta. I viola di Vanoli arrivano da due risultati utili consecutivi e puntano al colpaccio contro una big. I rossoneri, dopo il pari in extremis con il Genoa, devono ritrovare i tre punti per sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Napoli. Al Bentegodi va in scena la sfida tra Verona e Lazio. Nell’ultimo turno gli scaligeri hanno strappato un prezioso pareggio esterno sul campo del Napoli, mentre i biancocelesti hanno evitato il ko in extremis contro la Fiorentina, chiudendo sul 2-2 grazie a un rigore in pieno recupero.

e Nell’ultimo turno gli scaligeri hanno strappato un prezioso pareggio esterno sul campo del Napoli, mentre i biancocelesti hanno evitato il ko in extremis contro la Fiorentina, chiudendo sul 2-2 grazie a un rigore in pieno recupero. Big match al Meazza tra Inter e Napoli, sfida potenzialmente dirimente nella corsa al titolo. Da una parte i partenopei di Conte, reduci dal rocambolesco pari interno con il Verona e a caccia di riscatto per restare agganciati al vertice. Dall’altra i nerazzurri guidati da Chivu, rilanciati dal successo sul Parma, che ha certificato la sesta vittoria consecutiva in campionato: Inter ora a +3 sul Milan secondo e +4 sugli azzurri terzi.

Le partite di lunedì 12 gennaio

Il Genoa di De Rossi, rinfrancato dall’arrivo del tecnico ma ancora a caccia della vittoria, sta comunque offrendo segnali incoraggianti. Nell’ultimo turno è arrivato un pari pesante a San Siro contro il Milan, risultato prezioso in chiave salvezza. Ora la sfida al Cagliari, reduce dal pareggio in rimonta contro la Cremonese.

di De Rossi, rinfrancato dall’arrivo del tecnico ma ancora a caccia della vittoria, sta comunque offrendo segnali incoraggianti. Nell’ultimo turno è arrivato un pari pesante a San Siro contro il Milan, risultato prezioso in chiave salvezza. Ora la sfida al reduce dal pareggio in rimonta contro la Cremonese. A chiudere la 20esima giornata sarà la sfida tra Juventus e Cremonese. Buon momento per la squadra di Spalletti, quarta a quota 36 punti insieme alla Roma e intenzionata a mettere fieno in cascina per consolidare la zona Champions. I grigiorossi, invece, cercano il riscatto dopo cinque turni senza vittorie, con appena due punti raccolti nelle ultime cinque gare.

Clicca qui per leggere tutte le notizie sulla Serie A

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.