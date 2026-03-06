Serie A, le partite di oggi: si comincia con Napoli-Torino, il programma della 28esima giornata

Il programma completo della 28esima giornata: cresce l'attesa per il derby della Madonnina, chiuderà il turno la sfida tra Lazio e Sassuolo

Prende il via la 28esima giornata di Serie A, in programma tra venerdì 6 e lunedì 9 marzo. Si parte con l’anticipo del Maradona, dove il Napoli di Conte ospita il Torino. Il sabato si apre con Cagliari-Como, mentre nel pomeriggio l’Atalanta affronta l’Udinese. In serata, riflettori sull’Allianz Stadium per Juventus-Pisa. La domenica si apre con il lunch match al Via del Mare tra Lecce e Cremonese. Nel pomeriggio spazio ad altre sfide prima dell’attesissimo derby tra Milan e Inter. A chiudere il turno sarà il posticipo del lunedì tra Lazio e Sassuolo.

La classifica prima della 28esima giornata

Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 51, Como 48, Juventus 47, Atalanta 45, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 35, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15

Serie A, il programma della 28esima giornata

Napoli-Torino venerdì 6 marzo ore 20:45 DAZN Cagliari-Como sabato 7 marzo ore 15 DAZN Atalanta-Udinese sabato 7 marzo ore 18 DAZN Juventus-Pisa sabato 7 marzo ore 20:45 DAZN/Sky Lecce-Cremonese domenica 8 marzo ore 12:30 DAZN Bologna-Verona domenica 8 marzo ore 15 DAZN Fiorentina-Parma domenica 8 marzo ore 15 DAZN Genoa-Roma domenica 8 marzo ore 18 DAZN/Sky Milan-Inter domenica 8 marzo ore 20:45 DAZN Lazio-Sassuolo lunedì 9 marzo ore 20:45 DAZN/Sky

Le partita di oggi, venerdì 6 marzo

Il Napoli apre il 28esimo turno ospitando il Torino. Dopo il successo di Verona firmato nel finale da Lukaku, la squadra di Conte vuole continuità per consolidare la propria posizione in classifica. Con il successo dell’ultimo turno, i partenopei hanno portato a due i punti di vantaggio sulla Roma e cinque il margine sul quinto posto, attualmente occupato dal Como. I granata granata, invece, alla prima con D’Aversa in panchina, arrivano dalla preziosa vittoria contro la Lazio, che ha permesso loro di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Le partite di domani, sabato 7 marzo

La prima partita del sabato si gioca all’Unipol Domus, con la sfida tra Cagliari e Como . Obiettivi opposti per le due squadre: i sardi, reduci dal pareggio di Parma, sono ancora impegnati nella corsa salvezza, mentre la squadra di Fabregas sogna uno storico approdo in Champions League. Il Como arriva all’appuntamento forte della vittoria in campionato contro il Lecce e del pareggio maturato nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Si prosegue alla New Balance Arena con Atalanta-Udinese. Dopo aver sprecato l'occasione di scavalcare la Juventus in classifica e avvicinarsi al quarto posto, i nerazzurri cercano il riscatto dopo il ko contro il Sassuolo. I friulani arrivano alla sfida certamente rinfrancati dal netto 3-0 inflitto al Lecce, successo che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

Dopo aver sprecato l’occasione di scavalcare la Juventus in classifica e avvicinarsi al quarto posto, i nerazzurri cercano il riscatto dopo il ko contro il Sassuolo. I friulani arrivano alla sfida certamente rinfrancati dal netto 3-0 inflitto al Lecce, successo che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. La Juventus, archiviato il pareggio in extremis contro la Roma, torna in campo a caccia di punti pesanti nella corsa alla zona Champions. All’Allianz Stadium arriva il Pisa, fanalino di coda della Serie A insieme al Verona e a secco di vittorie da sedici giornate.

Le partite di domenica 8 marzo

Il lunch-match della 28esima giornata va in scena dal Via del Mare, dove il Lecce ospita la Cremonese in un delicato scontro salvezza. Le due squadre sono entrambe a quota 24 punti e cercano un successo importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. I salentini arrivano alla sfida dopo il ko contro Inter e Como, mentre la formazione di Nicola è a secco di successi da tredici giornate e nelle ultime due uscite ha ceduto contro Roma e Milan.

Al Dall'Ara il Bologna ospita il Verona, in una sfida che può pesare sia nella corsa europea sia nella lotta salvezza. I felsinei arrivano all'appuntamento in fiducia dopo i successi in Serie A contro Torino, Udinese e Pisa e puntano a dare continuità ai risultati per avvicinarsi alla zona Europa. Situazione opposta per il Verona, fanalino di coda insieme al Pisa e senza vittorie da dodici giornate

Nel programma domenicale spazio alla sfida tra Fiorentina e Parma. Continua il percorso tortuoso della Viola, reduce dal ko in Conference contro il Jagiellonia e dalla sconfitta in Serie A contro l'Udinese, con la squadra che resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Situazione decisamente più serena per i ducali, che arrivano alla sfida con fiducia grazie agli ultimi risultati: tre vittorie, tra cui quella di prestigio contro il Milan, e un pareggio nelle ultime quattro giornate.

Ad animare il pomeriggio domenicale di Serie A è la sfida tra Genoa e Roma. Il Grifone non può dirsi tranquillo, con appena tre punti di margine sulla zona retrocessione: dopo il ko contro l'Inter, i rossoblù cercano punti preziosi per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Non sarà però un impegno semplice contro la squadra di Gasperini, a caccia di continuità dopo quattro risultati utili consecutivi nella corsa ai primi quattro posti.

L'attesa è tutta per il derby della Madonnina tra Milan e Inter, con la squadra di Allegri a -10 dalla squadra di Chivu. I rossoneri arrivano alla stracittadina dopo il successo contro la Cremonese, i nerazzurri, invece, hanno subito archiviato la delusione per l'eliminazione in Champions, riprendendo la marcia in campionato con la vittoria contro il Genoa. I nerazzurri sono inoltre reduci dallo 0-0 contro il Como di Fabregas nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

La partita di lunedì 9 marzo