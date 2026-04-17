Serie A, le partite di oggi: Sassuolo-Como apre il programma, Inter-Cagliari vale tanto

Si va verso il rush finale del campionato di Serie A. Via alla 33esima giornata che si apre con il Como, in piena corsa Champions, impegnato sul campo del Sassuolo. La capolista Inter, ormai a un passo dal tricolore sfida il Cagliari per piazzare l’allungo scudetto sul Napoli, atteso domani nel match contro la Lazio. Riflettori puntati anche su Roma-Atalanta, scontro diretto per l’Europa. La bagarre prosegue domenica: il Milan fa visita al Verona, fanalino di coda a braccetto con il Pisa, mentre la Juventus è di scena a Bologna. A calare il sipario sul turno sarà il posticipo Lecce-Fiorentina.
- La classifica prima della 33esima giornata
- Serie A, il programma della 33esima giornata
- Le partite di oggi, venerdì 17 aprile
- Le partite di domani, sabato 18 aprile
- Le partite di domenica 19 aprile
- La partita di lunedì 20 aprile
La classifica prima della 33esima giornata
Classifica: Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.
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Serie A, il programma della 33esima giornata
|Sassuolo-Como
|venerdì 17 aprile
|ore 18:30
|DAZN
|Inter-Cagliari
|venerdì 17 aprile
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Udinese-Parma
|sabato 18 aprile
|ore 15
|DAZN
|Napoli-Lazio
|sabato 18 parile
|ore 18
|DAZN
|Roma-Atalanta
|sabato 18 aprile
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Cremonese-Torino
|domenica 19 aprile
|ore 12:30
|DAZN
|Verona-Milan
|domenica 19 aprile
|ore 15
|DAZN
|Pisa-Genoa
|domenica 19 aprile
|ore 18
|DAZN/Sky
|Juventus-Bologna
|domenica 19 aprile
|ore 20:45
|DAZN
|Lecce-Fiorentina
|lunedì 20 aprile
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, venerdì 17 aprile
- Il primo anticipo del venerdì va in scena al Mapei, con il Sassuolo che ospita il Como. Snodo cruciale per l’undici di Cesc Fabregas: vietato lasciare punti per strada nella volata Champions. Ad attenderli, i neroverdi di Grosso, con la salvezza già in cassaforte e la mente sgombra per togliersi ulteriori soddisfazioni.
- Punti pesanti a San Siro, dove l’Inter riceve il Cagliari in un match in cui la posta in palio vale doppio. Nel mirino c’è il 21esimo Scudetto e il margine d’errore è ormai azzerato. Archiviati gli scontri diretti contro Roma e Como, i nerazzurri dovranno domare anche la compagine sarda, impantanata nelle zone calde della classifica e pronta a vendere carissima la pelle per strappare punti salvezza.
Le partite di domani, sabato 18 aprile
- Al Bluenergy Stadium, l’Udinese sfida il Parma nel 33esimo turno. I bianconeri navigano in acque tranquille, mentre i ducali inseguono la salvezza artimetica. I friulani dovranno fare a meno di Davis, a rischio anche per la trasferta con la Lazio. Sponda emiliana, invece, Cuesta sorride per il rientro dalla squalifica di Pellegrino.
- Il Napoli di Conte è impegnato tra le mura amiche del Maradona per la sfida contro la Lazio di Sarri. L’obiettivo è anche quello di sfata un vero e propro tabù casalingo: i biancocelesti, infatti, sono reduci da tre blitz di fila all’ombra del Vesuvio. I partenopei proveranno ad approfittare di una compagine capitolina reduce dal ko di Firenze e con la mente inevitabilmente proiettata al dentro o fuori della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.
- Il sabato di Serie A accende le luci dell’Olimpico per lo scontro diretto in chiave europea tra Roma e Atalanta. I capitolini vanno a caccia di punti preziosi per alimentare il sogno Champions, mentre i bergamaschi non possono permettersi passi falsi per restare aggrappati al treno continentale. Una notte dal sapore decisamente speciale soprattutto per Gasperini, pronto a sfidare il suo passato.
Le partite di domenica 19 aprile
- Fame di punti e obiettivi diversi nel lunch match della 33esima giornata tra Cremonese e Torino. I grigiorossi scendono in campo con il coltello tra i denti a caccia di ossigeno vitale per la salvezza, smaniosi di invertire la rotta dopo gli amari scivoloni consecutivi incassati contro Bologna e Cagliari. Ad attenderli ci sono i granata di D’Aversa, compagine che naviga in acque decisamente più serene e che si presenta all’appuntamento con il morale alto grazie al successo per 2-1 strappato al Verona.
- Alle 15, al Bentegodi, il Verona ospita il Milan. Entrambe le squadre affrontano un momento delicatissimo e vanno a caccia di un immediato riscatto. I rossoneri sono chiamati a invertire la rotta dopo le pesanti sconfitte incassate contro Napoli e Udinese per blindare il piazzamento europeo. Sponda scaligera, la situazione è drammatica, reduci da quattro ko di fila e a secco di vittorie da inizio marzo. I veneti annaspano nei bassifondi della classifica, a quota 18 punti a braccetto con il Pisa.
- Il programma continua all’Arena Garibaldi, dove il Pisa attende il Genoa. Il Grifone mette nel mirino la salvezza matematica contro i nerazzurri ormai con l’acqua alla gola, fanalino di coda della classifica. Per i toscani lo spettro dell’immediato ritorno in cadetteria si fa sempre più incombente e rischia di cancellare la gioia della promozione conquistata appena un anno fa dopo 34 stagioni di attesa.
- A calare il sipario sulla domenica di Serie A sarà la sfida dell’Allianz tra Juventus e Bologna. I bianconeri vanno a caccia di punti d’oro nella serratissima bagarre Champions e si troveranno di fronte i felsinei chiamati a chiudere al meglio questo campionato, pur essendo molto staccata dal treno che porta all’Europa.
La partita di lunedì 20 aprile
- A far calare il sipario sulla 33esima giornata di Serie A è il posticipo del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. In palio c’è una posta pesantissima soprattutto per i salentini, attualmente terzultimi a quota 27 e disperatamente a caccia di ossigeno per la permanenza nella categoria. Di fronte troveranno una Viola rinfrancata dal successo contro la Lazio nell’ultimo turno e pronta a cercare l’allungo decisivo per blindare la salvezza.