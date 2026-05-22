Serie A, le partite di oggi: Fiorentina-Atalanta apre l’ultimo turno di campionato

Il programma completo della 38esima giornata di A: domenica alle 20:45 tutte le sfide Champions e salvezza

Ultima giornata di Serie A, turno decisivo sia in vetta sia in coda. Restano da assegnare due posti per la prossima Champions, con Milan, Roma, Como e Juventus in corsa. In fondo alla classifica, dopo le già retrocesse Pisa e Verona, resta da stabilire chi, tra Cremonese e Lecce, scenderà in Serie B. Di seguito il programma completo della 38esima giornata.

La classifica prima della 38esima giornata

Classifica: Inter 86, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.

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Serie A, il programma della 38esima giornata

Fiorentina-Atalanta venerdì 22 maggio ore 20:45 DAZN Bologna-Inter sabato 23 maggio ore 18 DAZN Lazio-Pisa sabato 23 maggio ore 20:45 DAZN/Sky Parma-Sassuolo domenica 24 maggio ore 15 DAZN Napoli-Udinese domenica 24 maggio ore 18 DAZN Cremonese-Como domenica 24 maggio ore 20:45 DAZN Lecce-Genoa domenica 24 maggio ore 20:45 DAZN/Sky Milan-Cagliari domenica 24 maggio ore 20:45 DAZN Torino-Juventus domenica 24 maggio ore 20:45 DAZN/Sky Verona-Roma domenica 24 maggio ore 20:45 DAZN

La partita di oggi, venerdì 22 maggio

L’ultima giornata di Serie A si apre al Franchi. La Fiorentina ospita l’Atalanta, una sfida ininfluente per la classifica, con la Viola ormai salva da qualche settimana e i bergamaschi certi della partecipazione in Conference League. Questa è certamente l’occasione per gli uomini di Vanoli di salutare i propri tifosi nel miglior modo possibile dopo un’annata deludente.

Le partite di domani, sabato 23 maggio

Il Bologna ospita i campioni d’Italia. L’Inter di Chivu, dopo aver conquistato il double, vuole chiudere la stagione in bellezza. Sponda rossoblù, questa potrebbe essere l’ultima sfida di Italiano al Dall’Ara. Sguardo alla sfida, i felsinei, dopo i successi con Napoli e Atalanta, vogliono regalare ai tifosi un’ultima soddisfazione prima della fine del campionato.

ospita i campioni d’Italia. di Chivu, dopo aver conquistato il double, vuole chiudere la stagione in bellezza. Sponda rossoblù, questa potrebbe essere l’ultima sfida di al Dall’Ara. Sguardo alla sfida, i felsinei, dopo i successi con Napoli e Atalanta, vogliono regalare ai tifosi un’ultima soddisfazione prima della fine del campionato. All’Olimpico, Lazio e Pisa chiudono il sabato di Serie A. Per gli uomini di Sarri calerà il sipario su una stagione deludente, chiusa con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter e il ko nel derby con la Roma. I toscani, invece, già matematicamente retrocessi, saluteranno la Serie A prima del ritorno in cadetteria.

Le partite di domenica 24 maggio

Derby emiliano al Tardini. Parma e Sassuolo salutano il proprio pubblico con al certezza di giocare la prossima annata di Serie A: Cuesta, al primo campionato in gialloblù, è riuscito a salvare i ducali, così come Grosso, che da neopromosso ha portato i neroverdi nella parte sinistra della classifica.

e salutano il proprio pubblico con al certezza di giocare la prossima annata di Serie A: Cuesta, al primo campionato in gialloblù, è riuscito a salvare i ducali, così come Grosso, che da neopromosso ha portato i neroverdi nella parte sinistra della classifica. Il Napoli si presenta all’ultima giornata di Serie A con la qualificazione alla prossima Champions già in cassaforte. Al Diego Armando Maradona arriva l’Udinese di Runjaic, che ha a sua volta archiviato il discorso salvezza. Novanta minuti, dunque, senza pressioni per nessuna delle due squadre.

si presenta all’ultima giornata di Serie A con la qualificazione alla prossima Champions già in cassaforte. Al Diego Armando Maradona arriva di Runjaic, che ha a sua volta archiviato il discorso salvezza. Novanta minuti, dunque, senza pressioni per nessuna delle due squadre. Allo Zini, punti in palio importantissimi per Cremonese e Como , entrambe ancora in lotta per i loro obiettivi. I grigiorossi, reduci da due successi di fila, vanno a caccia di punti per strappare la salvezza in extremis. La squadra di Fabregas, invece, dopo esssersi assicurata un pass per la prossima Europa, ha ancora speranze per una qualificazione in Champions.

e , entrambe ancora in lotta per i loro obiettivi. I grigiorossi, reduci da due successi di fila, vanno a caccia di punti per strappare la salvezza in extremis. La squadra di Fabregas, invece, dopo esssersi assicurata un pass per la prossima Europa, ha ancora speranze per una qualificazione in Champions. Al Via del Mare, il Lecce ospita il Genoa nell’ultima giornata di Serie A. Per i salentini, con un punto di vantaggio sulla Cremonese, è l’ultima chance di agguantare la permanenza in categoria. Nessuna pressione per la squadra di De Rossi che, invece, ha già conquistato la salvezza matematica.

ospita il nell’ultima giornata di Serie A. Per i salentini, con un punto di vantaggio sulla Cremonese, è l’ultima chance di agguantare la permanenza in categoria. Nessuna pressione per la squadra di De Rossi che, invece, ha già conquistato la salvezza matematica. Il Milan ha il destino nelle proprie mani. Per gli ultimi due posti Champions è corsa a quattro, e la squadra di Allegri sa che a San Siro, contro il Cagliari , serve solo la vittoria per non dover guardare agli altri campi. Di fronte i sardi di Pisacane, ormai salvi dopo il penultimo turno.

ha il destino nelle proprie mani. Per gli ultimi due posti Champions è corsa a quattro, e la squadra di Allegri sa che a San Siro, contro il , serve solo la vittoria per non dover guardare agli altri campi. Di fronte i sardi di Pisacane, ormai salvi dopo il penultimo turno. Discorso Champions ancora aperto anche per la Juventus , per quanto la strada sia in salita. La squadra di Spalletti affronta il Torino , già salvo, ma per centrare la qualificazione non basterà vincere: servirà incrociare le dita guardando ai risultati di Milan, Roma e Como.

, per quanto la strada sia in salita. La squadra di Spalletti affronta il , già salvo, ma per centrare la qualificazione non basterà vincere: servirà incrociare le dita guardando ai risultati di Milan, Roma e Como. Anche la Roma, come il Milan, è padrona del proprio destino. Nell’ultima giornata la squadra di Gasperini fa visita al Verona, già retrocesso in cadetteria. Ai giallorossi basterebbe una vittoria per chiudere tra le prime quattro, coronando il ritorno in Champions a sette anni di distanza dall’ultima partecipazione.

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