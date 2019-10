Serie A, Atalanta esagerata: 7 gol. Napoli e Torino deludono

Il Napoli delude nella nona giornata di serie A: a Ferrara la squadra di Ancelotti non va oltre l’1-1 contro la Spal. Il gol di Milik al 9′ su assist di Allan sembra mettere in discesa la sfida per gli azzurri, ma i padroni di casa pareggiano al 16′ con Kurtic e i partenopei non riescono più a tornare in vantaggio. Al 38′ il Napoli si vede prima assegnare, e poi togliere dal Var un calcio di rigore per mano di Vicari, valutato involontario.

Nella ripresa Ospina si supera su Vicari, poi il Napoli preme ma l’unico risultato è un palo di Ruiz al 74′. In classifica il Napoli frena e resta quarto a 17 punti, Spal penultima a sette.

Giornata storica invece per l’Atalanta di Gasperini, che dimostra di aver digerito nel migliore dei modi la batosta subita in Champions a Manchester: i nerazzurri travolgono per 7-1 l’Udinese. Friulani avanti on Okaka, poi sepolti dalla tripletta di Muriel, dalla doppietta di Ilicic, dai gol di Pasalic e Traore. In classifica gli scatenati orobici ora sono terzi a 20 punti, a -3 dalla Juve capolista.

Termina in parità infine la sfida tra Torino e Cagliari: a Nandez al 40′ risponde Zaza nella ripresa. Granata contestati dal pubblico, i sardi confermano il loro quinto posto a 15 punti.

I risultati delle partite delle 15

Atalanta-Udinese 7-1

12′ Okaka (U), 21′ Ilicic (A), 35′ Muriel (A), 43′ Ilicic (A), 48′ Muriel (A), 51′ Pasalic (A), 74′ Muriel (A), 82′ Traore (A)

Spal-Napoli 1-1

9′ Milik (N), 16′ Kurtic (S)

Torino-Cagliari 1-1

40′ Nandez (C), 69′ Zaza (T)

SPORTAL.IT | 27-10-2019 17:04