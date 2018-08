Serie A a rischio rinvio, Ferrero: "Non si giochi"

La Serie A 2018-2019 potrebbe fermarsi prima di partire. La tragedia che ha colpito Genova pare infatti spingere le istituzioni calcistiche verso il rinvio della prima giornata, in programma sabato 18 e domenica 19 agosto.

Ad anticipare la possibile decisione è stato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, intervenuto a 'Rmc Sport': “Le partite si recuperano, i morti no”, ha voluto sottolineare il patron della Sampdoria, che confessa: “Il presidente di Lega Miccichè sta valutando la situazione e sono certo che accoglierà il mio appello, è un uomo di spessore. Sampdoria, Fiorentina, Milan e Genoa non giocano. Si è unita anche la Juventus. Non ho sinceramente il coraggio di pensare ad esultare in un momento come questo: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuità di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi riguarda, sabato non giochiamo”.

Ferrero ha poi anticipato l'intenzione della Juventus di non scendere in campo sabato in casa del Chievo, gara che dovrebbe aprire il campionato, nella giornata del lutto nazionale, poche ore dopo i funerali di Stato: “Ho sentito l'amministratore delegato Marotta e mi ha confermato che l'intenzione della Juventus è quella di non scendere in campo, dandomi pieno sostegno. Poi ovviamente facciamo parte di una Lega e in questo senso aspettiamo la decisione del presidente Miccichè. A prescindere da questo, però, la Sampdoria non intende giocare”.

Infine un messaggio accorato di Ferrero alla città: “Sono uomini coraggiosi e meravigliosi: viva la città di Genova, sono certo che si rialzerà ancora come ha sempre fatto. Sono certo che ci sarà una reazione positiva: si faccia sì tutti insieme che queste tragedie non si possano mai più ripetere. Rialzati, Genova!”.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 15:55