Serie A, a volte ritornano: ecco chi rientra in Italia a gennaio

Il via del calciomercato invernale è imminente, e quest'anno sarà all'insegna dei grandi ritorni in Serie A. Il nome di cartello è quello di Mario Balotelli, in rotta con il Nizza, che aspetta solo una chiamata da parte di una società del massimo campionato italiano per cambiare aria.

SuperMario è seguito dal Parma e dalla Fiorentina, che potrebbero fare un tentativo per averlo subito a gennaio. Più defilato il Napoli, che a caccia di un attaccante di scorta potrebbe essere tentato dall'ex Milan e Inter. Anche il Marsiglia è sulle tracce dell'attaccante bresciano, che però vuole l'Italia per poter riconquistare l'Azzurro.

L'ex Sampdoria Luis Muriel trova poco spazio a Siviglia e accoglierebbe con soddisfazione un ritorno in Italia: in pressing su di lui ci sono le due romane, Roma e Lazio, ma anche la Fiorentina segue con attenzione la situazione. Il colombiano è stato messo in vendita a 12 milioni di euro dalla società andalusa.

Manolo Gabbiadini dopo un avvio folgorante nel Southampton si è infortunato e al rientro ha vissuto solo momenti difficili nei Saints: sulle sue tracce c'è di nuovo la Fiorentina affamata di gol. I viola hanno proposto un prestito con diritto di riscatto. Attenzione anche al Bologna.

I felsinei oltre all'ex Napoli stanno puntando forte su Nicola Sansone, che dopo due anni e mezzo nel Villarreal è pronto a rilanciarsi in serie A.

Dall'Inghilterra è pronto a rientrare l'ex Torino Matteo Darmian, sempre più pesce fuor d'acqua in Premier League: è corteggiato da Inter, Lazio e Napoli.

Il nome più curioso di questa carrellata è quello di Hernanes, molto vicino al Parma. Il brasiliano è già stufo dei cinesi dell'Hebei Fortune e sogna un ritorno nel Belpaese dopo le esperienze nella Lazio, nell'Inter e nella Juventus. Il ds Faggiano spera in un altro colpo alla Gervinho.

E' sempre più lontano invece dalla Juventus quello che poteva essere il colpo dell'inverno: Paul Pogba. La metamorfosi del centrocampista francese, completamente rinato al Manchester United dopo l'esonero di José Mourinho, allontana, almeno per il momento, il campione del mondo dal club torinese. Ma il discorso potrebbe essere riallacciato a giugno.

SPORTAL.IT | 28-12-2018 20:10