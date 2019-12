Giancarlo Abete, 69 anni, ex presidente FIGC, è il nuovo commissario della Lega di Serie A. Lo riporta l'Ansa.

Abete subentra a Mario Cicala, a seguito delle dimissioni del commissario ad acta nella serata di martedì. La decisione è arrivata durante il Consiglio federale straordinario della FIGC, ancora in corso a Roma in via Allegri.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 13:42