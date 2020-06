Serie A: altra vittoria di Gravina, si va verso riduzione quarantena

Nel giorno in cui il calcio riparte, con l'attesa sfida, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, tra Juventus e Milan, potrebbe arrivare l'ultima (positiva) novità per il movimento calcistico italiano. Il tema? La quarantena in caso di positività di un giocatore.

Gabriele Gravina, in più occasioni, aveva evidenziato il problema legato alla quarantena in caso di positività di un giocatore. Il protocollo, ad oggi, prevede 14 giorni di stop per l'intera squadra. Una regola che condiziona pesantemente la ripresa della Serie A.

Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, ci sarebbero delle novità riguardo a questa regola presente nel protocollo "firmato" dal CTS. In particolare, si starebbe andando verso la decisione di ridurre, drasticamente, la durata della quarantena in caso di positività.

Il CTS sarebbe, quindi, pronto ad accogliere le richieste di Gabriele Gravina: "E' pensabile che un guarito può rientrare in gruppo, anche se non passano 14 giorni. L’iter che possiamo immaginare, oltre ai tamponi ravvicinati, è ipotizzare che il positivo venga immediatamente allontanato e se l’intera squadra ha tampone negativo, il gioco è fatto", le parole di Roberto Vannicelli, membro del CTS.

Di fatto, la quarantena sarebbe drasticamente ridotta. Si passerebbe dagli attuali 14 giorni a "soli" 4 giorni con un iter ben preciso da seguire per permettere al resto del gruppo (dopo i controlli del caso) di continuare a giocare senza limitazioni di sorta.

Il via libera a questa modifica del protocollo dovrebbe arrivare entro il prossimo 20 giugno, giorno fissato per la ripartenza del massimo campionato di Serie A con la sfida Torino-Parma. L'attesa è già febbrile, viste le implicazioni che comporterebbe.

La riduzione della quarantena sarebbe l'ennesimo successo di Gabriele Gravina. Il prossimo obiettivo del numero della Figc sarà ora quello di trovare la maniera di riportare i tifosi allo stadio nel minor tempo possibile e in sicurezza.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 08:19