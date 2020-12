Serie A, anche Massimo De Luca dice la sua

L’ex direttore di RaiSport, Massimo De Luca, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva, nelle quali fa il punto sulla Serie A:

“I tifosi del Milan dovrebbero accendere un cero a san Rangnick, che ha detto di no facendo sì che Pioli restasse sulla panchina rossonera. Anche contro la Lazio ha dimostrato di avere grande spirito e di non accontentarsi del pareggio. Inter? È sicuramente solida e cinica. Hakimi mi ha impressionato, una scheggia imprendibile sulla fascia, un’arma straordinaria che ricorda Roberto Carlos per la corsa. E poi sta ritornando fuori Lautaro Martinez, fin qui un po’ deludente. Non avere più la Champions può dare una mano nella corsa scudetto. Mercato? Ne ha più bisogno il Milan, in difesa e in attacco. Ora occorre decidere la politica di trasferimenti, ovvero se muoversi per puntare davvero allo scudetto oppure solo per qualificarsi”.

