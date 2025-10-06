Serie A, anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima: tutti gli orari e dove vedere le partite

La Lega Serie A ha pubblicato il programma di anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata, ossia dal 28 novembre al 26 gennaio 2026. Il 2025 si chiuderà con la 17ª giornata – in campo dal 27 al 29 dicembre – mentre il 2026 si aprirà il 2 gennaio a Cagliari con la sfida tra i sardi e il Milan e il turno si concluderà il 4 a San Siro con Inter-Bologna.
Ecco il dettaglio completo delle partite secondo il comunicato della Lega
13esima giornata: Roma-Napoli di sabato
Como – Sassuolo (28/11, ore 20.45 Dazn) Genoa – Verona (29/11, ore 15 Dazn) Parma – Udinese (29/11, ore 15 Dazn) Juventus – Cagliari (29/11, ore 18 Dazn) Milan – Lazio (29/11, ore 20.45 Dazn/Sky) Lecce – Torino (ore 12.30 Dazn) Pisa – Inter (ore 15 Dazn) Atalanta – Fiorentina (ore 18 Dazn/Sky) Roma – Napoli (ore 20.45 Dazn) Bologna – Cremonese (01/12, ore 20.45 Dazn)
14esima giornata: Napoli-Juve il 7/12
Sassuolo – Fiorentina (06/12, ore 15 Dazn) Inter – Como (06/12, ore 18 Dazn) Verona – Atalanta (06/12, ore 20.45 Dazn/Sky) Cremonese – Lecce (ore 12.30 Dazn) Cagliari – Roma (ore 15 Dazn) Lazio – Bologna (ore 18 Dazn/Sky) Napoli – Juventus (ore 20.45 Dazn) Pisa – Parma (08/12, ore 15 Dazn) Udinese – Genoa (08/12, ore 18 Dazn) Torino – Milan (08/12, ore 20.45 Dazn/Sky)
15esima giornata: l’Inter in casa del Genoa
Lecce – Pisa (12/02, ore 20.45 Dazn) Torino – Cremonese (13/02, ore 15 Dazn) Parma – Lazio (13/02, ore 18 Dazn) Atalanta – Cagliari (13/02, ore 20.45 Dazn/Sky) Milan – Sassuolo (ore 12.30 Dazn) Fiorentina – Verona (ore 15 Dazn) Udinese – Napoli (ore 15 Dazn) Genoa – Inter (ore 18 Dazn/Sky) Bologna – Juventus (ore 20.45 Dazn) Roma – Como (15/12, ore 20.45 Dazn/Sky)
16esima giornata: Juventus-Roma piatto forte
Lazio – Cremonese (20/12, ore 18 Dazn) Juventus – Roma (20/12, ore 20.45 Dazn/Sky) Cagliari – Pisa (ore 12.30 Dazn) Sassuolo – Torino (ore 15 Dazn/Sky) Fiorentina – Udinese (ore 18 Dazn/Sky) Genoa – Atalanta (ore 20.45 Dazn) Napoli – Parma (14/01, ore 18.30 Dazn) Inter – Lecce (14/01, ore 20.45 Dazn) Verona – Bologna (15/01, ore 18.30 Dazn) Como – Milan (15/01, ore 20.45 Dazn)
17esima giornata: Atalanta-Inter è il clou
Parma – Fiorentina (27/12, ore 12.30 Dazn) Lecce – Como (27/12, ore 15 Dazn) Torino – Cagliari (27/12, ore 15 Dazn) Udinese – Lazio (27/12, ore 18 Dazn) Pisa – Juventus (27/12, ore 20.45 Dazn/Sky) Milan – Verona (ore 12.30 Dazn) Cremonese – Napoli (ore 15 Dazn) Bologna – Sassuolo (ore 18 Dazn/Sky) Atalanta – Inter (ore 20.45 Dazn) Roma – Genoa (29/12, ore 20.45 Dazn/Sky)
18esima giornata: Sarri contro il Napoli
Cagliari – Milan (02/01, ore 20.45 Dazn/Sky) Como – Udinese (03/01, ore 12.30 Dazn) Genoa – Pisa (03/01, ore 15 Dazn) Sassuolo – Parma (03/01, ore 15 Dazn) Juventus – Lecce (03/01, ore 18 Dazn) Atalanta – Roma (03/01, ore 20.45 Dazn/Sky) Lazio – Napoli (ore 12.30 Dazn) Fiorentina – Cremonese (ore 15 Dazn) Verona – Torino (ore 18 Dazn/Sky) Inter – Bologna (ore 20.45 Dazn)
19esima giornata: Inter, insidia Parma
Pisa – Como (06/01, ore 15 Dazn) Lecce – Roma (06/01, ore 18 Dazn/Sky) Sassuolo – Juventus (06/01, ore 20.45 Dazn) Bologna – Atalanta (ore 18.30 Dazn/Sky) Napoli – Verona (ore 18.30 Dazn) Lazio – Fiorentina (ore 20.45 Dazn) Parma – Inter (ore 20.45 Dazn/Sky) Torino – Udinese (ore 20.45 Dazn) Cremonese – Cagliari (08/01, ore 18.30 Dazn) Milan – Genoa (08/01, ore 20.45 Dazn)
20esima giornata: il momento di Inter-Napoli
Como – Bologna (10/01, ore 15 Dazn) Udinese – Pisa (10/01, ore 15 Dazn) Roma – Sassuolo (10/01, ore 18 Dazn) Atalanta – Torino (10/01, ore 20.45 Dazn/Sky) Lecce – Parma (ore 12.30 Dazn) Fiorentina – Milan (ore 15 Dazn) Verona – Lazio (ore 18 Dazn/Sky) Inter – Napoli (ore 20.45 Dazn) Genoa – Cagliari (12/01, ore 18.30 Dazn) Juventus – Cremonese (12/01, ore 20.45 Dazn/Sky)
21esima giornata: si chiude con Lazio-Como
Pisa – Atalanta (16/01, ore 20.45 Dazn/Sky) Udinese – Inter (17/01, ore 15 Dazn) Napoli – Sassuolo (17/01, ore 18 Dazn) Cagliari – Juventus (17/01, ore 20.45 Dazn/Sky) Parma – Genoa (ore 12.30 Dazn) Bologna – Fiorentina (ore 15 Dazn) Torino – Roma (ore 18 Dazn/Sky) Milan – Lecce (ore 20.45 Dazn) Cremonese – Verona (19/01, ore 18.30 Dazn) Lazio – Como (19/01, ore 20.45 Dazn)
22esima giornata: Juventus-Napoli e Roma-Milan
Inter – Pisa (23/01, ore 20.45 Dazn) Como – Torino (24/01, ore 15 Dazn) Fiorentina – Cagliari (24/01, ore 18 Dazn) Lecce – Lazio (24/01, ore 20.45 Dazn/Sky) Sassuolo – Cremonese (ore 12.30 Dazn) Atalanta – Parma (ore 15 Dazn) Genoa – Bologna (ore 15 Dazn) Juventus – Napoli (ore 18 Dazn/Sky) Roma – Milan (ore 20.45 Dazn) Verona – Udinese (26/01, ore 20.45 Dazn/Sky)