Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 24esima giornata: la Juventus di domenica sera con Parma e Lazio

La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi della 23esima e della 24esima giornata di serie A. il Napoli di sabato alle 18 con Fiorentina e Genoa

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi della 23esima e della 24esima giornata di serie A. Il comunicato era previsto per il 19 dicembre ma è slittato a oggi per i problemi sorti sulla data di Milan-Como, inizialmente prevista a Perth e che invece si giocherà a San Siro presumibilmente il 17 febbraio. Questi anticipi e posticipi

Anticipi e posticipi 23ª GIORNATA

30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio – Genoa DAZN
31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa – Sassuolo DAZN
31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli – Fiorentina DAZN
31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari – Verona DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 12.30 Torino – Lecce DAZN
01/02/2026 Domenica 15.00 Como – Atalanta DAZN
01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese – Inter DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 20.45 Parma – Juventus DAZN
02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese – Roma DAZN/SKY
03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna – Milan DAZN

Anticipi e posticipi 24ª GIORNATA

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona – Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa – Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina – Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna – Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce – Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo – Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus – Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta – Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma – Cagliari DAZN/SKY
Milan – Como * DAZN

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 24esima giornata: la Juventus di domenica sera con Parma e Lazio Ansa

Leggi anche:

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Napoli - Parma
Inter - Lecce

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio