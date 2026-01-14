Serie A, anticipi e posticipi fino alla 24esima giornata: la Juventus di domenica sera con Parma e Lazio

La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi della 23esima e della 24esima giornata di serie A. il Napoli di sabato alle 18 con Fiorentina e Genoa

Pubblicato: 14-01-2026 13:15 Condividi









