Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juventus di sabato sera, ecco quando si recupera Milan-Como

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto date, orari e programmazione tv della venticinquesima e della ventiseiesima giornata di campionato, ufficializzando anche la data del recupero di Milan-Como, la gara che si sarebbe dovuta giocare a Perth e che invece si terrà a San Siro.
Quando si gioca Milan-Como
La Lega ha annunciato data e orario del recupero Milan-Como, valevole per la 24ª giornata di Serie A e che si sarebbe dovuta giocare in Australia: squadre in campo a San Siro mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45.
Anticipi e posticipi 25esima giornata, Inter-Juve di sabato sera
Questo il quadro della 25esima giornata con la diretta tv
25ª GIORNATA
- 13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa – Milan DAZN
- 14/02/2026 Sabato 15.00 Como – Fiorentina DAZN
- 14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio – Atalanta DAZN
- 14/02/2026 Sabato 20.45 Inter – Juventus DAZN/SKY
- 15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese – Sassuolo DAZN
- 15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese – Genoa DAZN
- 15/02/2026 Domenica 15.00 Parma – Verona DAZN
- 15/02/2026 Domenica 18.00 Torino – Bologna DAZN/SKY
- 15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli – Roma DAZN
- 16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari – Lecce DAZN/SKY
Anticipi e posticipi 26esima giornata, Atalanta-Napoli domenica alle 15
Questo il quadro della 26esima giornata con la diretta tv
26ª GIORNATA
- 20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo – Verona DAZN
- 21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus – Como DAZN
- 21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce – Inter DAZN
- 21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari – Lazio DAZN/SKY
- 22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa – Torino DAZN
- 22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta – Napoli DAZN
- 22/02/2026 Domenica 18.00 Milan – Parma DAZN/SKY
- 22/02/2026 Domenica 20.45 Roma – Cremonese DAZN
- 23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina – Pisa DAZN
- 23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna – Udinese DAZN/SKY