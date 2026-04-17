Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Parma domenica sera, ancora incerta data derby di Roma, si gioca anche il 1 maggio

La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari per la 35esima giornata di campionato. Tra i match delle big, Como-Napoli in programma sabato 2 maggio alle ore 18, mentre l’Inter continuerà la sua corsa scudetto ospitando il Parma domenica 3 maggio alle 20.45.
Tutte le big di domenica
Sarà una domenica particolarmente ghiotta quella del 3 maggio, dato che scenderanno in campo oltre all’Inter la domenica sera contro il Parma anche il Milan alle 15, in casa del Sassuolo, e la Juventus alle 18, con la sfida interna contro il Verona. Chiude il programma Roma-Fiorentina, lunedì sera alle 20.45.
Anticipi e posticipi 35esima giornata
Il programma completo:
Venerdì 1 maggio
ore 20.45: Pisa-Lecce
Sabato 2 maggio
ore 15: Udinese-Torino
ore 18: Como-Napoli
ore 20.45: Atalanta-Genoa
Domenica 3 maggio
ore 12.30: Bologna-Cagliari
ore 15: Sassuolo-Milan
ore 18: Juventus-Verona
ore 20.45: Inter-Parma
Lunedì 4 maggio
ore 18.30: Cremonese-Lazio
ore 20.45: Roma-Fiorentina
Derby Roma-Lazio in alto mare
Resta invece ancora un rebus la data e l’orario del derby Roma-Lazio, fissato per il 17 maggio, stessa data in cui è prevista la finale degli Internazionali d’Italia con la possibile presenza di Jannik Sinner. Facile ipotizzare un corto circuito organizzativo per motivi di ordine pubblico con due eventi attesissimi a distanza di poche centinaia di metri tra l’Olimpico e il Foro Italico.
Il problema di gestione di eventi in contemporanea si porrebbe anche in caso di anticipo del derby al sabato, quando sono in programma la finale di doppio maschile e quella del tabellone femminile, così come al venerdì, quando si giocheranno le due semifinali maschili del Masters 1000 di Roma. Da escludere, almeno al momento, l’ipotesi di un derby in serale alle 20.45 per ragioni di sicurezza. Più probabile che la gara si possa giocare alle 12.30 di domenica o lo slittamento a lunedì alle 18 che però è poco gradito alle due società.