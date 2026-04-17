Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Parma domenica sera, ancora incerta data derby di Roma, si gioca anche il 1 maggio

La Lega ha ufficializzato giorni e orari per la 35esima giornata di campionato: Como-Napoli alle 18 di sabato, Milan e Juventus di domenica pomeriggio

Pubblicato: 17-04-2026 12:43 Condividi









