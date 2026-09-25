Il 12esimo turno della serie A cambia ancora volto: il match tra bianconeri e lagunari non si giocherà di lunedì ma di domenica alle 12.30. Gli incastri con le ATP Finals e la maratona di Milano

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Un turno di campionato decisamente stravolto. La serie A ha dovuto cambiare di nuovo i piani per la 12esima giornata, trovare tutti gli incastri è sempre molto complicato e porta a inevitabili polemiche e proteste. Cambiano quindi orari ma anche date dei match tra Milan e Frosinone, e tra Juventus e Venezia. Ed è anche “colpa” di Sinner.

Come cambia la 12esima giornata di serie A

Non è semplice riuscire a fare tutti gli incastri quando si butta giù il calendario della serie A e anche quando si deve organizzare una singola giornata. Nell’ultimo comunicato arriva una variazione importante relativa alla programmazione del 12esimo turno. La prima gara che cambia orario e che genera un effetto domino è quella tra Milan e Frosinone. Il match in programma a San Siro doveva andare in scena alle ore 15, ma la Prefettura di Milano ha vietato lo svolgimento dell’incontro a casa della Half Marathon che si terrà in città, quindi partita rinviata alle 18. Cambiamento ancora più netto per Juventus-Venezia, inizialmente prevista lunedì 23 novembre alle 20.45, viene anticipata alla domenica alle ore 12.30. Cambiano anche gli orari di Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa e Monza-Fiorentina.

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Questa la nuova programmazione della 12esima giornata

21/11/2026 Sabato 15.00 Como – Cagliari

21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio – Lecce

21/11/2026 Sabato 18.00 Parma – Roma

21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli – Torino

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus – Venezia

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna – Udinese

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo – Genoa

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan – Frosinone

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta – Inter

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza – Fiorentina

Serie A: il calendario completo

Sinner e le ATP Finals incidono

La partita della Juventus con il Venezia in un primo momento era programmata per lunedì 23 novembre alle 20.45 proprio per evitare sovrapposizione di domenica con l’atto conclusivo delle ATP Finals di Torino, un’eventuale presenza di Jannik Sinner in finale avrebbe creato dei problemi anche di ordine pubblico. Per lo stesso motivo la gara è stata anticipata di più di 24 ore, non si poteva giocare di domenica né alle 18 né di sera, e dunque i bianconeri di Luciano Spalletti scenderanno in campo alle ore 12.30 contro i lagunari.

La protesta dei tifosi della Juventus

La comunicazione della Lega però non riguarda solo la 12esima giornata ma tutti gli anticipi e posticipi fino alla fine del girone d’andata. Alcune soluzioni però non hanno convinto i tifosi, soprattutto quelli della Juventus. Nel mirino ci sono i due match contro Bologna e poi nel derby con il Torino, in programma rispettivamente domenica 3 gennaio e poi mercoledì 6: per la formazione di Spalletti ci saranno a disposizione solo 63 ore prima del ritorno in campo con i fan della Vecchia Signora che reputano “penalizzanti” queste decisioni.