Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 23esima giornata: Massa per Cremonese-Inter, Fourneau alla Juventus, Manganiello al Milan

Resi noti gli arbitri della ventitreesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 5 giorni, da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventitreesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 5 giorni, da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio. Si parte venerdì alle 20.45 con Lazio-Genoa, arbitra Zufferli, sabato alle 15 c’è Pisa-Sassuolo, arbitra Arena, alle 18.00 c’è Napoli-Fiorentina, diretta da La Penna; alle 20.45 c’è Cagliari-Verona, arbitra Bonacina, domenica alle 12.30 c’è Torino-Lecce, arbitra Sozza, alle 15 Como-Atalanta diretta da Pairetto, alle 18 Cremonese-Inter che sarà arbitrata da Massa, alle 20.45 Parma-Juventus che sarà diretta da Fourneau, lunedì alle 20.45 Udinese-Roma, arbitra Sacchi, e martedì alle 20.45 Bologna-Milan che è stata affidata a Manganiello.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della 23esima giornata

Lazio-Genoa

(venerdì 30 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: L.Rossi e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Dionisi
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Guida

Pisa-Sassuolo

(sabato 31 gennaio, ore 15)

Napoli-Fiorentina

(sabato 31 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Lo Cicero e Bianchini
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Aureliano

Cagliari-Verona

(sabato 31 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Perrotti e Zezza
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Chiffi

Torino-Lecce

(domenica 1 febbraio, ore 12.30)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Baccini e Costanzo
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Di Vuolo

Como-Atalanta

(domenica 1 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Imperiale e Ceccon
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Chiffi
  • AVAR: Paterna

Cremonese-Inter

(domenica 1 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Peretti e Laudato
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Marini
  • AVAR: Fabbri

Parma-Juventus

(domenica 1 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: M.Rossi e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Maresca
  • AVAR: Gariglio

Udinese-Roma

(lunedì 1 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: L. Dei Giudici e Moro
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Maresca

Bologna-Milan

(martedì 2 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Manganiello di Pinerolo
  • Assistenti: C.Rossi e Cavallina
  • IV Ufficiale: Pezzuto
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Ghersini

Serie A, gli arbitri della 23esima giornata: Massa per Cremonese-Inter, Fourneau alla Juventus, Manganiello al Milan Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2025-2026 Ansa

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio