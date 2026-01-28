Serie A, gli arbitri della 23esima giornata: Massa per Cremonese-Inter, Fourneau alla Juventus, Manganiello al Milan

Resi noti gli arbitri della ventitreesima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 5 giorni, da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio. Si parte venerdì alle 20.45 con Lazio-Genoa, arbitra Zufferli, sabato alle 15 c’è Pisa-Sassuolo, arbitra Arena, alle 18.00 c’è Napoli-Fiorentina, diretta da La Penna; alle 20.45 c’è Cagliari-Verona, arbitra Bonacina, domenica alle 12.30 c’è Torino-Lecce, arbitra Sozza, alle 15 Como-Atalanta diretta da Pairetto, alle 18 Cremonese-Inter che sarà arbitrata da Massa, alle 20.45 Parma-Juventus che sarà diretta da Fourneau, lunedì alle 20.45 Udinese-Roma, arbitra Sacchi, e martedì alle 20.45 Bologna-Milan che è stata affidata a Manganiello.
Arbitri e assistenti delle partite della 23esima giornata
Lazio-Genoa
(venerdì 30 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: L.Rossi e Zingarelli
- IV Ufficiale: Dionisi
- VAR: Camplone
- AVAR: Guida
Pisa-Sassuolo
(sabato 31 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Bahri e Di Gioia
- IV Ufficiale: Marini
- VAR: Paterna
- AVAR: Guida
Napoli-Fiorentina
(sabato 31 gennaio, ore 18)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Lo Cicero e Bianchini
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Nasca
- AVAR: Aureliano
Cagliari-Verona
(sabato 31 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Perrotti e Zezza
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Gariglio
- AVAR: Chiffi
Torino-Lecce
(domenica 1 febbraio, ore 12.30)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Baccini e Costanzo
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Vuolo
Como-Atalanta
(domenica 1 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Imperiale e Ceccon
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Chiffi
- AVAR: Paterna
Cremonese-Inter
(domenica 1 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Peretti e Laudato
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Marini
- AVAR: Fabbri
Parma-Juventus
(domenica 1 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: M.Rossi e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Maresca
- AVAR: Gariglio
Udinese-Roma
(lunedì 1 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: L. Dei Giudici e Moro
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Ghersini
- AVAR: Maresca
Bologna-Milan
(martedì 2 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Manganiello di Pinerolo
- Assistenti: C.Rossi e Cavallina
- IV Ufficiale: Pezzuto
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Ghersini