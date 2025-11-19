Serie A, gli arbitri della dodicesima giornata: Inter-Milan a Sozza, un incubo per i nerazzurri, Doveri alla Juve

Resi noti gli arbitri della 12esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a domenica 24 novembre. Si parte sabato alle 15 con Cagliari-Genoa, arbitra La Penna, e allo stesso orario Udinese-Bologna, arbitra Sacchi, alle 18 c’è Fiorentina-Juventus, arbitra Doveri, alle 20.45 Napoli-Atalanta dirige Di Bello, domenica alle 12.30 c’è Verona-Parma, che sarà diretta da Pairetto, alle 15 c’è Cremonese-Roma, che sarà diretta da Ayroldi, alle 18 Lazio-Lecce, arbitra Arena, alle 20.45 Inter-Milan, diretta da Sozza, lunedì alle 18.30 c’è Torino-Como, arbitra Bonacina e alle 20.45 Sassuolo-Pisa, affidata a Di Marco.
Nessuna sorpresa per la scelta di Rocchi sul derby. Sozza ha diretto finora 5 gare in Serie A (una volta l’Inter, contro la Fiorentina, e mai il Milan) e 2 in Champions League ed ha già arbitrato entrambi i derby cittadini nell’ultimo anno solare. Il 6 gennaio 2025, Supercoppa Italiana, finita Inter–Milan 2-3 con tante polemiche per un fallo di Morata su Asllani, non fischiato, che portò alla punizione dell’1-2 rossonero. Anche l’unica direzione arbitrale dell’Inter in campionato, lo scorso 29 ottobre contro la Fiorentina, ha lasciato strascichi: i nerazzurri protestarono per un doppio rigore su Esposito non visto, né in campo né al Var, In totale Sozza ha diretto 7 volte il Milan (4 vittorie e 3 ko) e 7 anche l’Inter (6 vittorie e un ko).
Arbitri e assistenti delle partite della dodicesima giornata
Cagliari-Genoa
(sabato 22 novembre, ore 15)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Palermo e Bianchini
- IV Ufficiale: Mariani
- VAR: Abisso
- AVAR: Piccinini
Udinese-Bologna
(sabato 22 novembre, ore 15)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Lo Cicero e Zezza
- IV Ufficiale: Chiffi
- VAR: Camplone
- AVAR: Serra
Fiorentina-Juventus
(sabato 22 novembre, ore 18)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Vecchi e Fontemurato
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Guida
- AVAR: Fabbri
Napoli-Atalanta
(sabato 22 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Del Giudice e Bahri
- IV Ufficiale: Rapuano
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Gariglio
Verona-Parma
(domenica 23 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Mokhtar e Monaco
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Paterna
- AVAR: Guida
Cremonese-Roma
(domenica 23 novembre, ore 15)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: L.Rossi e Politi
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Abisso
Lazio-Lecce
(domenica 23 novembre, ore 18)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Mastrodonato e Luciani
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Serra
- AVAR: Piccinini
Inter-Milan
(domenica 23 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Peretti e Colarossi
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Paolo
Torino-Como
(lunedì 23 novembre, ore 18.30)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Moro e Galimberti
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Prontera
- AVAR: Paterna
Sassuolo-Pisa
(lunedì 23 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Marco di Ciampino
- Assistenti: Zingarelli e Di Giacinto
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Gariglio
- AVAR: Aureliano