Serie A, gli arbitri della dodicesima giornata: Inter-Milan a Sozza, un incubo per i nerazzurri, Doveri alla Juve

Resi noti gli arbitri della dodicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 12esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a domenica 24 novembre. Si parte sabato alle 15 con Cagliari-Genoa, arbitra La Penna, e allo stesso orario Udinese-Bologna, arbitra Sacchi, alle 18 c’è Fiorentina-Juventus, arbitra Doveri, alle 20.45 Napoli-Atalanta dirige Di Bello, domenica alle 12.30 c’è Verona-Parma, che sarà diretta da Pairetto, alle 15 c’è Cremonese-Roma, che sarà diretta da Ayroldi, alle 18 Lazio-Lecce, arbitra Arena, alle 20.45 Inter-Milan, diretta da Sozza, lunedì alle 18.30 c’è Torino-Como, arbitra Bonacina e alle 20.45 Sassuolo-Pisa, affidata a Di Marco.

Nessuna sorpresa per la scelta di Rocchi sul derby. Sozza ha diretto finora 5 gare in Serie A (una volta l’Inter, contro la Fiorentina, e mai il Milan) e 2 in Champions League ed ha già arbitrato entrambi i derby cittadini nell’ultimo anno solare. Il 6 gennaio 2025, Supercoppa Italiana, finita Inter–Milan 2-3 con tante polemiche per un fallo di Morata su Asllani, non fischiato, che portò alla punizione dell’1-2 rossonero. Anche l’unica direzione arbitrale dell’Inter in campionato, lo scorso 29 ottobre contro la Fiorentina, ha lasciato strascichi: i nerazzurri protestarono per un doppio rigore su Esposito non visto, né in campo né al Var, In totale Sozza ha diretto 7 volte il Milan (4 vittorie e 3 ko) e 7 anche l’Inter (6 vittorie e un ko).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arbitri e assistenti delle partite della dodicesima giornata

Cagliari-Genoa

(sabato 22 novembre, ore 15)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Palermo e Bianchini

: Palermo e Bianchini IV Ufficiale: Mariani

VAR: Abisso

AVAR: Piccinini

Udinese-Bologna

(sabato 22 novembre, ore 15)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Lo Cicero e Zezza

: Lo Cicero e Zezza IV Ufficiale: Chiffi

VAR: Camplone

AVAR: Serra

Fiorentina-Juventus

(sabato 22 novembre, ore 18)

Arbitr o : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : Vecchi e Fontemurato

: Vecchi e Fontemurato IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Guida

AVAR: Fabbri

Napoli-Atalanta

(sabato 22 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Del Giudice e Bahri

: Del Giudice e Bahri IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Verona-Parma

(domenica 23 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Mokhtar e Monaco

: Mokhtar e Monaco IV Ufficiale: Galipò

VAR: Paterna

AVAR: Guida

Cremonese-Roma

(domenica 23 novembre, ore 15)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : L.Rossi e Politi

: L.Rossi e Politi IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Pezzuto

AVAR: Abisso

Lazio-Lecce

(domenica 23 novembre, ore 18)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Mastrodonato e Luciani

: Mastrodonato e Luciani IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Serra

AVAR: Piccinini

Inter-Milan

(domenica 23 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Peretti e Colarossi

: Peretti e Colarossi IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo

Torino-Como

(lunedì 23 novembre, ore 18.30)

Arbitro : Bonacina di Bergamo

: Bonacina di Bergamo Assistenti : Moro e Galimberti

: Moro e Galimberti IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Prontera

AVAR: Paterna

Sassuolo-Pisa

(lunedì 23 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti : Zingarelli e Di Giacinto

: Zingarelli e Di Giacinto IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Gariglio

AVAR: Aureliano