Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della dodicesima giornata: Inter-Milan a Sozza, un incubo per i nerazzurri, Doveri alla Juve

Resi noti gli arbitri della dodicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 12esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 22 a domenica 24 novembre. Si parte sabato alle 15 con Cagliari-Genoa, arbitra La Penna, e allo stesso orario Udinese-Bologna, arbitra Sacchi, alle 18 c’è Fiorentina-Juventus, arbitra Doveri, alle 20.45 Napoli-Atalanta dirige Di Bello, domenica alle 12.30 c’è Verona-Parma, che sarà diretta da Pairetto, alle 15 c’è Cremonese-Roma, che sarà diretta da Ayroldi, alle 18 Lazio-Lecce, arbitra Arena, alle 20.45 Inter-Milan, diretta da Sozza, lunedì alle 18.30 c’è Torino-Como, arbitra Bonacina e alle 20.45 Sassuolo-Pisa, affidata a Di Marco.

Nessuna sorpresa per la scelta di Rocchi sul derby. Sozza ha diretto finora 5 gare in Serie A (una volta l’Inter, contro la Fiorentina, e mai il Milan) e 2 in Champions League ed ha già arbitrato entrambi i derby cittadini nell’ultimo anno solare. Il 6 gennaio 2025, Supercoppa Italiana, finita Inter–Milan 2-3 con tante polemiche per un fallo di Morata su Asllani, non fischiato, che portò alla punizione dell’1-2 rossonero. Anche l’unica direzione arbitrale dell’Inter in campionato, lo scorso 29 ottobre contro la Fiorentina, ha lasciato strascichi: i nerazzurri protestarono per un doppio rigore su Esposito non visto, né in campo né al Var, In totale Sozza ha diretto 7 volte il Milan (4 vittorie e 3 ko) e 7 anche l’Inter (6 vittorie e un ko).

Arbitri e assistenti delle partite della dodicesima giornata

Cagliari-Genoa

(sabato 22 novembre, ore 15)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Palermo e Bianchini
  • IV Ufficiale: Mariani
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Piccinini

Udinese-Bologna

(sabato 22 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Lo Cicero e Zezza
  • IV Ufficiale: Chiffi
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Serra

Fiorentina-Juventus

(sabato 22 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Vecchi e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Guida
  • AVAR: Fabbri

Napoli-Atalanta

(sabato 22 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Del Giudice e Bahri
  • IV Ufficiale: Rapuano
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Gariglio

Verona-Parma

(domenica 23 novembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Mokhtar e Monaco
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Guida

Cremonese-Roma

(domenica 23 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: L.Rossi e Politi
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Abisso

Lazio-Lecce

(domenica 23 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Arena di Torre del Greco
  • Assistenti: Mastrodonato e Luciani
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Serra
  • AVAR: Piccinini

Inter-Milan

(domenica 23 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Peretti e Colarossi
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Di Paolo

Torino-Como

(lunedì 23 novembre, ore 18.30)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Moro e Galimberti
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Paterna

Sassuolo-Pisa

(lunedì 23 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Marco di Ciampino
  • Assistenti: Zingarelli e Di Giacinto
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Aureliano

Serie A, gli arbitri della dodicesima giornata: Inter-Milan a Sozza, un incubo per i nerazzurri, Doveri alla Juve Ansa

Leggi anche:

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio