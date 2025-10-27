Serie A, gli arbitri della 9a giornata, tutte le designazioni: Di Bello a Juve-Udinese

Resi noti gli arbitri della nona giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a mercoledì 30 ottobre

Resi noti gli arbitri della nona giornata, turno infrasettimanale di serie A, stagione 2024/25, spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Si parte martedì alle 18.30 con Lecce-Napoli, arbitra Collu, alle 20.45 c’è Atalanta-Milan, arbitra Doveri, mercoledì alle 18.30 ci sono Como-Verona, dirige Marcenaro, Juventus-Udinese che sarà diretta da Di Bello, e Roma-Parma, arbitra Crezzini, alle 20.45 ci sono Bologna-Torino-Genoa, diretta da Ayroldi, Genoa-Cremonese, arbitra Abisso e Inter-Fiorentina, affidata a Sozza, giovedì alle 18.30 c’è Cagliari-Sassuolo diretta da Pairetto, alle 20.45 c’è Pisa-Lazio, arbitra Massa.

Arbitri e assistenti delle partite della nona giornata

Lecce-Napoli

(martedì 28 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : L.Rossi e Cavallina

: L.Rossi e Cavallina IV Ufficiale: Massimi

VAR: Gariglio

AVAR: Paterna

Atalanta-Milan

(martedì 28 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma

Doveri di Roma Assistenti : Vecchi e Moro

: Vecchi e Moro IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Chiffi

AVAR: Dionisi

Como-Verona

(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)

Arbitr o : Marcenaro di Genova

: Assistenti : C.Rossi e Bianchini

: C.Rossi e Bianchini IV Ufficiale: Perri

VAR: Serra

AVAR: Giua

Juventus-Udinese

(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : M.Rossi e Bencigli

: M.Rossi e Bencigli IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Paterna

AVAR: Guida

Roma-Parma

(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Peretti e Zingarelli

: Peretti e Zingarelli IV Ufficiale: La Penna

VAR: Aureliano

AVAR: Maggioni

Bologna-Torino

(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Cecconi e Cipressa

: Cecconi e Cipressa IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Nasca

Genoa-Cremonese

(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Di Gioia e Di Giacinto

: Di Gioia e Di Giacinto IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Dionisi

AVAR: Volpi

Inter-Fiorentina

(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Costanzo e Passeri

: Costanzo e Passeri IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Ghersini

AVAR: Chiffi

Cagliari-Sassuolo

(giovedì 30 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Colarossi e Scarpa

: Colarossi e Scarpa IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Camplone

AVAR: Guida

Pisa-Lazio

(giovedì 30 ottobre, ore 20.45)