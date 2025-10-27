Serie A, gli arbitri della 9a giornata, tutte le designazioni: Di Bello a Juve-Udinese

Resi noti gli arbitri della nona giornata, turno infrasettimanale di serie A, stagione 2024/25, spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Si parte martedì alle 18.30 con Lecce-Napoli, arbitra Collu, alle 20.45 c’è Atalanta-Milan, arbitra Doveri, mercoledì alle 18.30 ci sono Como-Verona, dirige Marcenaro, Juventus-Udinese che sarà diretta da Di Bello, e Roma-Parma, arbitra Crezzini, alle 20.45 ci sono Bologna-Torino-Genoa, diretta da Ayroldi, Genoa-Cremonese, arbitra Abisso e Inter-Fiorentina, affidata a Sozza, giovedì alle 18.30 c’è Cagliari-Sassuolo diretta da Pairetto, alle 20.45 c’è Pisa-Lazio, arbitra Massa.
Arbitri e assistenti delle partite della nona giornata
Lecce-Napoli
(martedì 28 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: L.Rossi e Cavallina
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Gariglio
- AVAR: Paterna
Atalanta-Milan
(martedì 28 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Vecchi e Moro
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Chiffi
- AVAR: Dionisi
Como-Verona
(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: C.Rossi e Bianchini
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Serra
- AVAR: Giua
Juventus-Udinese
(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: M.Rossi e Bencigli
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Paterna
- AVAR: Guida
Roma-Parma
(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Peretti e Zingarelli
- IV Ufficiale: La Penna
- VAR: Aureliano
- AVAR: Maggioni
Bologna-Torino
(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Cecconi e Cipressa
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Nasca
Genoa-Cremonese
(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Di Gioia e Di Giacinto
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Dionisi
- AVAR: Volpi
Inter-Fiorentina
(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Costanzo e Passeri
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Ghersini
- AVAR: Chiffi
Cagliari-Sassuolo
(giovedì 30 ottobre, ore 18.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Colarossi e Scarpa
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Camplone
- AVAR: Guida
Pisa-Lazio
(giovedì 30 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Dei Giudici e Trinchieri
- IV Ufficiale: Fabbri
- VAR: Maggioni
- AVAR: Ghersini