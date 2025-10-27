Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della 9a giornata, tutte le designazioni: Di Bello a Juve-Udinese

Resi noti gli arbitri della nona giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a mercoledì 30 ottobre

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della nona giornata, turno infrasettimanale di serie A, stagione 2024/25, spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Si parte martedì alle 18.30 con Lecce-Napoli, arbitra Collu, alle 20.45 c’è Atalanta-Milan, arbitra Doveri, mercoledì alle 18.30 ci sono Como-Verona, dirige Marcenaro, Juventus-Udinese che sarà diretta da Di Bello, e Roma-Parma, arbitra Crezzini, alle 20.45 ci sono Bologna-Torino-Genoa, diretta da Ayroldi, Genoa-Cremonese, arbitra Abisso e Inter-Fiorentina, affidata a Sozza, giovedì alle 18.30 c’è Cagliari-Sassuolo diretta da Pairetto, alle 20.45 c’è Pisa-Lazio, arbitra Massa.

Arbitri e assistenti delle partite della nona giornata

Lecce-Napoli

(martedì 28 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: L.Rossi e Cavallina
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Paterna

Atalanta-Milan

(martedì 28 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Vecchi e Moro
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Chiffi
  • AVAR: Dionisi

Como-Verona

(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: C.Rossi e Bianchini
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Serra
  • AVAR: Giua

Juventus-Udinese

(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: M.Rossi e Bencigli
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Guida

Roma-Parma

(mercoledì 29 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Peretti e Zingarelli
  • IV Ufficiale: La Penna
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Maggioni

Bologna-Torino

(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Cecconi e Cipressa
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Nasca

Genoa-Cremonese

(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Di Gioia e Di Giacinto
  • IV Ufficiale: Perenzoni
  • VAR: Dionisi
  • AVAR: Volpi

Inter-Fiorentina

(mercoledì 29 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Costanzo e Passeri
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Chiffi

Cagliari-Sassuolo

(giovedì 30 ottobre, ore 18.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Colarossi e Scarpa
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Guida

Pisa-Lazio

(giovedì 30 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Dei Giudici e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Fabbri
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Ghersini

Serie A, gli arbitri della 9a giornata, tutte le designazioni: Di Bello a Juve-Udinese Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025 Ansa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio