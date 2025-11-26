Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata: Massa a Roma-Napoli, con lui azzurri imbattuti da un anno, Guida all'Inter

Resi noti gli arbitri della tredicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 novembre a lunedì 1 dicembre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 13esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 novembre a lunedì 1 dicembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Como-Sassuolo, arbitra Marchetti, sabato alle 15 Genoa-Verona arbitra Fabbri e allo stesso orario Parma-Udinese arbitra Piccinini, alle 18 c’è Juventus-Cagliari, dirige Crezzini, alle 20.45 Milan-Lazio dirige Collu, domenica alle 12.30 c’è Lecce-Torino, che sarà diretta da Mariani, alle 15 c’è Pisa-Inter, che sarà diretta da Guida, alle 18 Atalanta-Fiorentina, arbitra Marcenaro, alle 20.45 Roma-Napoli, diretta da Massa lunedì alle 20.45 Bologna-Cremonese, affidata a Feliciani.

Per il big-match Roma-Napoli la scelta è caduta su Massa. Il fischietto di Imperia è fermo in Serie A dal match tra Pisa e Lazio del 30 ottobre scorso. E’ tornato in campo nel match di qualificazioni ai mondiali tra Kosovo e Svizzera il 18 novembre e ieri ha diretto in Champions League il match tra Borussia Dortmund e Villareal. L’arbitro ligure quest’anno ha già diretto i giallorossi nella gara persa contro l’Inter: in totale su 32 precedenti 12 vittorie giallorosse, altrettanti pareggi e 10 sconfitte. Col Napoli sono 28 i precedenti, con 18 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte. Con lui in campo gli azzurri sono imbattuti da un anno, proprio da Napoli-Roma dello scorso anno, terminata con la vittoria degli azzurri. Massa aveva già diretto la sfida all’Olimpico tra le due squadre nel 2021. In quel caso terminò 0-0.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della tredicesima giornata

Como-Sassuolo

(venerdì 28 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Di Gioia e Barone

: Di Gioia e Barone IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

Genoa-Verona

(sabato 29 novembre, ore 15)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Lo Cicero e Politi

: Lo Cicero e Politi IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Maggioni

Parma-Udinese

(sabato 29 novembre, ore 15)

Arbitr o : Piccinini di Forlì

: Piccinini di Forlì Assistenti : Ceccon e Regattieri

: Ceccon e Regattieri IV Ufficiale: Mucera

VAR: Prontera

AVAR: Abisso

Juventus-Cagliari

(sabato 29 novembre, ore 18)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Berti e Cecconi

: Berti e Cecconi IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Bello

AVAR: Dionisi

Milan-Lazio

(sabato 29 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : Vecchi e Yoshikawa

: Vecchi e Yoshikawa IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna

Lecce-Torino

(domenica 30 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Colarossi e Ricci

: Colarossi e Ricci IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Marini

AVAR: Fourneau

Pisa-Inter

(domenica 30 novembre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Guida di Torre Annunziata Assistenti : Bercigli e Cavallina

: Bercigli e Cavallina IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Paterna

AVAR: La Penna

Atalanta-Fiorentina

(domenica 30 novembre, ore 18)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Cipressa e Laudato

: Cipressa e Laudato IV Ufficiale: Sozza

VAR: Camplone

AVAR: Doveri

Roma-Napoli

(domenica 30 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Aureliano

AVAR: Di Bello

Bologna-Cremonese

(lunedì 1 dicembre, ore 20.45)