Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata: Massa a Roma-Napoli, con lui azzurri imbattuti da un anno, Guida all'Inter

Resi noti gli arbitri della 13esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 novembre a lunedì 1 dicembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Como-Sassuolo, arbitra Marchetti, sabato alle 15 Genoa-Verona arbitra Fabbri e allo stesso orario Parma-Udinese arbitra Piccinini, alle 18 c’è Juventus-Cagliari, dirige Crezzini, alle 20.45 Milan-Lazio dirige Collu, domenica alle 12.30 c’è Lecce-Torino, che sarà diretta da Mariani, alle 15 c’è Pisa-Inter, che sarà diretta da Guida, alle 18 Atalanta-Fiorentina, arbitra Marcenaro, alle 20.45 Roma-Napoli, diretta da Massa lunedì alle 20.45 Bologna-Cremonese, affidata a Feliciani.
Per il big-match Roma-Napoli la scelta è caduta su Massa. Il fischietto di Imperia è fermo in Serie A dal match tra Pisa e Lazio del 30 ottobre scorso. E’ tornato in campo nel match di qualificazioni ai mondiali tra Kosovo e Svizzera il 18 novembre e ieri ha diretto in Champions League il match tra Borussia Dortmund e Villareal. L’arbitro ligure quest’anno ha già diretto i giallorossi nella gara persa contro l’Inter: in totale su 32 precedenti 12 vittorie giallorosse, altrettanti pareggi e 10 sconfitte. Col Napoli sono 28 i precedenti, con 18 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte. Con lui in campo gli azzurri sono imbattuti da un anno, proprio da Napoli-Roma dello scorso anno, terminata con la vittoria degli azzurri. Massa aveva già diretto la sfida all’Olimpico tra le due squadre nel 2021. In quel caso terminò 0-0.
IN AGGIORNAMENTO
Arbitri e assistenti delle partite della tredicesima giornata
Como-Sassuolo
(venerdì 28 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Di Gioia e Barone
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Ghersini
- AVAR: Abisso
Genoa-Verona
(sabato 29 novembre, ore 15)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Lo Cicero e Politi
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Maggioni
Parma-Udinese
(sabato 29 novembre, ore 15)
- Arbitro: Piccinini di Forlì
- Assistenti: Ceccon e Regattieri
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Prontera
- AVAR: Abisso
Juventus-Cagliari
(sabato 29 novembre, ore 18)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Berti e Cecconi
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Di Bello
- AVAR: Dionisi
Milan-Lazio
(sabato 29 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Vecchi e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Paterna
Lecce-Torino
(domenica 30 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Colarossi e Ricci
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Marini
- AVAR: Fourneau
Pisa-Inter
(domenica 30 novembre, ore 15)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Bercigli e Cavallina
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: Paterna
- AVAR: La Penna
Atalanta-Fiorentina
(domenica 30 novembre, ore 18)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Cipressa e Laudato
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Camplone
- AVAR: Doveri
Roma-Napoli
(domenica 30 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Bello
Bologna-Cremonese
(lunedì 1 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: M.Rossi e Bahri
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Gariglio
- AVAR: La Penna