Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata: Massa a Roma-Napoli, con lui azzurri imbattuti da un anno, Guida all'Inter

Resi noti gli arbitri della tredicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 novembre a lunedì 1 dicembre

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 13esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 28 novembre a lunedì 1 dicembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Como-Sassuolo, arbitra Marchetti, sabato alle 15 Genoa-Verona arbitra Fabbri e allo stesso orario Parma-Udinese arbitra Piccinini, alle 18 c’è Juventus-Cagliari, dirige Crezzini, alle 20.45 Milan-Lazio dirige Collu, domenica alle 12.30 c’è Lecce-Torino, che sarà diretta da Mariani, alle 15 c’è Pisa-Inter, che sarà diretta da Guida, alle 18 Atalanta-Fiorentina, arbitra Marcenaro, alle 20.45 Roma-Napoli, diretta da Massa lunedì alle 20.45 Bologna-Cremonese, affidata a Feliciani.

Per il big-match Roma-Napoli la scelta è caduta su Massa. Il fischietto di Imperia è fermo in Serie A dal match tra Pisa e Lazio del 30 ottobre scorso. E’ tornato in campo nel match di qualificazioni ai mondiali tra Kosovo e Svizzera il 18 novembre e ieri ha diretto in Champions League il match tra Borussia Dortmund e Villareal. L’arbitro ligure quest’anno ha già diretto i giallorossi nella gara persa contro l’Inter: in totale su 32 precedenti 12 vittorie giallorosse, altrettanti pareggi e 10 sconfitte. Col Napoli sono 28 i precedenti, con 18 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte. Con lui in campo gli azzurri sono imbattuti da un anno, proprio da Napoli-Roma dello scorso anno, terminata con la vittoria degli azzurri. Massa aveva già diretto la sfida all’Olimpico tra le due squadre nel 2021. In quel caso terminò 0-0.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della tredicesima giornata

Como-Sassuolo

(venerdì 28 novembre, ore 20.45)

Genoa-Verona

(sabato 29 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Lo Cicero e Politi
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Maggioni

Parma-Udinese

(sabato 29 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Ceccon e Regattieri
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Abisso

Juventus-Cagliari

(sabato 29 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Berti e Cecconi
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Dionisi

Milan-Lazio

(sabato 29 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Vecchi e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Paterna

Lecce-Torino

(domenica 30 novembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Colarossi e Ricci
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Fourneau

Pisa-Inter

(domenica 30 novembre, ore 15)

Atalanta-Fiorentina

(domenica 30 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Cipressa e Laudato
  • IV Ufficiale: Sozza
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Doveri

Roma-Napoli

(domenica 30 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Di Bello

Bologna-Cremonese

(lunedì 1 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: M.Rossi e Bahri
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: La Penna

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

